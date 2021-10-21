https://ria.ru/20211021/covid-19-1755577499.html
Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса
Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.10.2021
Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса
Полностью привиты от коронавируса 76% населения Финляндии, 85% получили первую дозу прививки, сообщает в четверг минсоцздрав страны. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:53
2021-10-21T13:53
2021-10-21T13:54
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вакцинация
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости. Полностью привиты от коронавируса 76% населения Финляндии, 85% получили первую дозу прививки, сообщает в четверг минсоцздрав страны."Восемьдесят пять процентов целевой группы населения Финляндии для вакцинации против COVID-19, то есть людей в возрасте 12 лет и старше, получили как минимум одну дозу вакцины, а 76% - две дозы вакцины. Согласно текущим оценкам, можно достичь 80% охвата вакцинацией к первой неделе ноября, если рост вакцинации не замедлится", - говорится в сообщении.За последние две недели невакцинированные люди в возрасте от 12 до 79 лет с COVID-19 получали специализированную медицинскую помощь в 19 раз чаще, чем лица той же возрастной группы, которые были вакцинированы дважды. Риск обращения за специализированной медицинской помощью был самым высоким среди непривитых людей в возрасте 50-79 лет. Риск для них в 28 раз выше, чем для людей той же возрастной группы, которые были вакцинированы дважды, уточняют специалисты.Заболеваемость COVID-19 за последние две недели составила 137 случаев на 100 тысяч жителей. Это примерно на 10% больше, чем в предыдущий двухнедельный период, когда заболеваемость составляла 124 случая на 100 тысяч жителей. За последние две недели заболеваемость была наибольшей в Финляндии среди непривитых людей в возрасте от 12 до 49 лет.На 20 октября 2021 года общее количество смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированных в реестре инфекционных заболеваний, составило 1133 за всё время пандемии, уточнили в министерстве.
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РИА Новости
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в мире, вакцинация, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:53 21.10.2021 (обновлено: 13:54 21.10.2021)
Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса
Минздрав Финляндии: от коронавируса полностью привились 76% населения
ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости.
Полностью привиты от коронавируса 76% населения Финляндии
, 85% получили первую дозу прививки, сообщает в четверг минсоцздрав страны.
"Восемьдесят пять процентов целевой группы населения Финляндии для вакцинации против COVID-19, то есть людей в возрасте 12 лет и старше, получили как минимум одну дозу вакцины, а 76% - две дозы вакцины. Согласно текущим оценкам, можно достичь 80% охвата вакцинацией к первой неделе ноября, если рост вакцинации не замедлится", - говорится в сообщении.
За последние две недели невакцинированные люди в возрасте от 12 до 79 лет с COVID-19 получали специализированную медицинскую помощь в 19 раз чаще, чем лица той же возрастной группы, которые были вакцинированы дважды. Риск обращения за специализированной медицинской помощью был самым высоким среди непривитых людей в возрасте 50-79 лет. Риск для них в 28 раз выше, чем для людей той же возрастной группы, которые были вакцинированы дважды, уточняют специалисты.
Заболеваемость COVID-19 за последние две недели составила 137 случаев на 100 тысяч жителей. Это примерно на 10% больше, чем в предыдущий двухнедельный период, когда заболеваемость составляла 124 случая на 100 тысяч жителей. За последние две недели заболеваемость была наибольшей в Финляндии среди непривитых людей в возрасте от 12 до 49 лет.
На 20 октября 2021 года общее количество смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированных в реестре инфекционных заболеваний, составило 1133 за всё время пандемии, уточнили в министерстве.