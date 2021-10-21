https://ria.ru/20211021/covid-19-1755577499.html

Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса

Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.10.2021

Финские власти заявили о высоком темпе вакцинации от коронавируса

Полностью привиты от коронавируса 76% населения Финляндии, 85% получили первую дозу прививки, сообщает в четверг минсоцздрав страны. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:53

2021-10-21T13:53

2021-10-21T13:54

в мире

вакцинация

финляндия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/89/1532348938_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_e50260eb2b7d53435edd44d8e2e60644.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости. Полностью привиты от коронавируса 76% населения Финляндии, 85% получили первую дозу прививки, сообщает в четверг минсоцздрав страны."Восемьдесят пять процентов целевой группы населения Финляндии для вакцинации против COVID-19, то есть людей в возрасте 12 лет и старше, получили как минимум одну дозу вакцины, а 76% - две дозы вакцины. Согласно текущим оценкам, можно достичь 80% охвата вакцинацией к первой неделе ноября, если рост вакцинации не замедлится", - говорится в сообщении.За последние две недели невакцинированные люди в возрасте от 12 до 79 лет с COVID-19 получали специализированную медицинскую помощь в 19 раз чаще, чем лица той же возрастной группы, которые были вакцинированы дважды. Риск обращения за специализированной медицинской помощью был самым высоким среди непривитых людей в возрасте 50-79 лет. Риск для них в 28 раз выше, чем для людей той же возрастной группы, которые были вакцинированы дважды, уточняют специалисты.Заболеваемость COVID-19 за последние две недели составила 137 случаев на 100 тысяч жителей. Это примерно на 10% больше, чем в предыдущий двухнедельный период, когда заболеваемость составляла 124 случая на 100 тысяч жителей. За последние две недели заболеваемость была наибольшей в Финляндии среди непривитых людей в возрасте от 12 до 49 лет.На 20 октября 2021 года общее количество смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированных в реестре инфекционных заболеваний, составило 1133 за всё время пандемии, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20211015/finlyandiya-1754754492.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19