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https://ria.ru/20211021/classicalmusic-1755547304.html
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех? - РИА Новости, 21.10.2021
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он не всегда выступает в конце? Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?
2021-10-21T12:00
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яснопонятно
фестивали
подкаст
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От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается «попсой»? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть «в теме», чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он не всегда выступает в конце? Есть ли на таких фестивалях «разогрев»? И считаются ли саундтреки «Твин Пикса» и «Звездных войн» академической музыкой?
audio/mpeg
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается «попсой»? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть «в теме», чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он не всегда выступает в конце? Есть ли на таких фестивалях «разогрев»? И считаются ли саундтреки «Твин Пикса» и «Звездных войн» академической музыкой?
audio/mpeg
Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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фестивали, подкаст, аудио
12:00 21.10.2021
 

От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?

ЯсноПонятно
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
12:00
Читать ria.ru в
Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он не всегда выступает в конце? Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?
Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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