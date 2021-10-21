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Пресс-конференция саксофониста Игоря Бутмана к 60-летнему юбилею
Пресс-конференция саксофониста Игоря Бутмана к 60-летнему юбилею - РИА Новости, 21.10.2021
Пресс-конференция саксофониста Игоря Бутмана к 60-летнему юбилею
26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция народного артиста России Игоря БУТМАНА, приуроченная к его 60-летнему юбилею, отмечаемому 27 октября.
2021-10-21T15:44
2021-10-21T15:44
2021-10-21T15:44
анонсы
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Задать вопросВ мероприятии также примет участие девятикратный лауреат премии "Грэмми", лауреат Пулитцеровской премии Уинтон МАРСАЛИС.27 октября один из самых известных саксофонистов мира Игорь Бутман отметит 60-летний юбилей. Грандиозный концерт пройдет в этот день в Государственном Кремлёвском Дворце и 28 октября в КСК "Тинькофф Арена" в Санкт-Петербурге. Поздравлять юбиляра будут легендарный трубач Уинтон Марсалис, Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов, Fantine и многие другие.Участники пресс-конференции расскажут о предстоящих концертах и творческих планах.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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анонсы
Пресс-конференция саксофониста Игоря Бутмана к 60-летнему юбилею
26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция народного артиста России Игоря БУТМАНА, приуроченная к его 60-летнему юбилею, отмечаемому 27 октября.
В мероприятии также примет участие девятикратный лауреат премии "Грэмми", лауреат Пулитцеровской премии Уинтон МАРСАЛИС.
27 октября один из самых известных саксофонистов мира Игорь Бутман отметит 60-летний юбилей. Грандиозный концерт пройдет в этот день в Государственном Кремлёвском Дворце и 28 октября в КСК "Тинькофф Арена" в Санкт-Петербурге. Поздравлять юбиляра будут легендарный трубач Уинтон Марсалис, Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов, Fantine и многие другие.
Участники пресс-конференции расскажут о предстоящих концертах и творческих планах.
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru