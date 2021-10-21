https://ria.ru/20211021/belorussiya-1755592868.html
В ЕС обсудят санкции против Белоруссии, заявила Меркель
В ЕС обсудят санкции против Белоруссии, заявила Меркель - РИА Новости, 21.10.2021
В ЕС обсудят санкции против Белоруссии, заявила Меркель
Лидеры Европейского союза обсудят экономические санкции в отношении Белоруссии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:03
2021-10-21T15:03
2021-10-21T22:58
в мире
литва
белоруссия
польша
ангела меркель
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БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Лидеры Европейского союза обсудят экономические санкции в отношении Белоруссии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Другая тема — миграция, которая благодаря гибридным действиям президента Лукашенко стала вновь очень актуальной для Польши, Литвы и, конечно, Германии. Мы поговорим, на какие новые санкции, экономические санкции, мы можем обратить внимание — министры иностранных дел это уже обсудили, — чтобы четко показать, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми с государственным участием", — сказала Меркель перед началом саммита лидеров ЕС.Она уточнила, что эту тему лидеры ЕС обсудят в пятницу.
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в мире, литва, белоруссия, польша, ангела меркель
15:03 21.10.2021 (обновлено: 22:58 21.10.2021)
В ЕС обсудят санкции против Белоруссии, заявила Меркель
Меркель заявила, что в ЕС обсудят санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами