https://ria.ru/20211021/belorussiya-1755550282.html

В Белоруссии предложили ЕС решить, кому запретят прилетать в республику

В Белоруссии предложили ЕС решить, кому запретят прилетать в республику - РИА Новости, 21.10.2021

В Белоруссии предложили ЕС решить, кому запретят прилетать в республику

Департамент по авиации минтранса Белоруссии заявил, что ЕС следовало бы для решения миграционного кризиса определить перечень государств, гражданам которых... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:09

2021-10-21T12:09

2021-10-21T12:31

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Департамент по авиации минтранса Белоруссии заявил, что ЕС следовало бы для решения миграционного кризиса определить перечень государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на авиарейсах в Белоруссию, а не вводить санкции против Минска, обвиняя его в организации канала нелегальной миграции."Для решения миграционного вопроса ЕС может принять решение по утверждению перечня отдельных государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на рейсах авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Беларусь. Департамент по авиации, в свою очередь, обязуется опубликовать данный перечень для публичного использования и реализовывать данное решение ЕС", - говорится в комментарии департамента на его сайте.В комментарии департамента говорится, что до настоящего момента авиакомпания "Белавиа" выполняла полеты в страны ЕС более 25 лет, является членом IATA и "хорошо известна и пользуется заслуженным уважением у авиационных властей стран ЕС, партнеров и пассажиров". "В авиакомпанию напрямую не поступило ни единого запроса от представителей ЕС с требованиями предоставить информацию или прекратить выполнение полетов в страны или перевозку граждан определенных государств на своих рейсах", - отмечается в сообщении.Касательно предлагаемого в ЕС введения запрета для европейских компаний передачи в лизинг самолетов для белорусской авиакомпании "Белавиа" из-за миграционного кризиса в департаменте подчеркнули, что все соглашения на лизинг воздушных судов с компаниями ЕС, в том числе Ирландии, были подписаны задолго до возникновения миграционного кризиса. "Парк воздушных судов "Белавиа" был сформирован до 2020 года, в том числе и в отношении поставок новых воздушных судов в 2021 году, для выполнения запланированной полетной программы регулярных и чартерных рейсов исходя из прогнозируемого спроса. Авиакомпания не предпринимала никаких мер по аренде самолетов для перевозки нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза после инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолета Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. При этом в ЕС обсуждают расширение санкций против белорусской авиаотрасли, в том числе против "Белавиа", на фоне миграционного кризиса.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/reysy-1755423241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/belorussiya-1755546327.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко