18:01 21.10.2021 (обновлено: 19:15 21.10.2021)
Проблемы бедности толкают страны к экстремизму, заявил Путин
Путин: проблемы бедности, безработицы и медобеспечения толкают страны к экстремизму
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Проблемы бедности, безработицы, медобеспечения толкают отстающие страны к экстремизму, ощущению отсутствия перспектив, миграции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не говоря уже об проблемах бедности, высокого уровня безработицы или отсутствия должного медицинского обеспечения. Все это остро осознается отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров, разочарование подхлестывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов", - сказал президент в ходе своего выступления на Валдайском форуме.
Он отметил, что у людей в таких странах нарастает "чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий", ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей.
"Именно это приводит и к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что в свою очередь создаёт предпосылки для социального недовольства уже более благополучных государств", - добавил Путин.