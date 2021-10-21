https://ria.ru/20211021/bednost-1755648324.html

Проблемы бедности толкают страны к экстремизму, заявил Путин

Проблемы бедности толкают страны к экстремизму, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Проблемы бедности толкают страны к экстремизму, заявил Путин

Проблемы бедности, безработицы, медобеспечения толкают отстающие страны к экстремизму, ощущению отсутствия перспектив, миграции, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:01

2021-10-21T18:01

2021-10-21T19:15

в мире

общество

владимир путин

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Проблемы бедности, безработицы, медобеспечения толкают отстающие страны к экстремизму, ощущению отсутствия перспектив, миграции, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что у людей в таких странах нарастает "чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий", ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей."Именно это приводит и к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что в свою очередь создаёт предпосылки для социального недовольства уже более благополучных государств", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211021/ekstremizm-1755657331.html

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2021

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в мире, общество, владимир путин, россия