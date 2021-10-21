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ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса
ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса - РИА Новости, 21.10.2021
ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса
ВТБ внедрил экосистему цифровых продуктов и онлайн-сервисов для участников внешнеэкономической деятельности "под ключ", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:14
2021-10-21T13:14
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВТБ внедрил экосистему цифровых продуктов и онлайн-сервисов для участников внешнеэкономической деятельности "под ключ", сообщает пресс-служба банка.Решением можно воспользоваться в новом интернет-банке ВТБ Бизнес бесплатно, без ограничений, дополнительных настроек и подключений."У российских предпринимателей сегодня высокий потенциал и большие возможности для работы на глобальном рынке. При этом владельцам бизнеса зачастую приходится обращаться за консультациями к разным профильным экспертам или нанимать отдельных специалистов. Мы ставим перед собой задачу, чтобы клиенты без специальной подготовки могли получить необходимый им набор цифровых продуктов и сервисов для ведения международного бизнеса. Для этого мы запускаем уникальное на рынке решение, которое в режиме "одного окна" объединяет весь функционал по работе с зарубежными партнерами. Экосистема ВЭД сочетает финансовый, консалтинговый и сервисный аспекты, позволяет экономить время, усилия и затраты начинающим экспортерам и импортерам, а также оптимизировать бизнес-процессы компаниям, которые уже давно работают на внешних рынках", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, реализация цифровой экосистемы ВЭД для предпринимателей на новой омниканальной платформе, разрабатываемой в рамках технологической трансформации ВТБ, призвана обеспечить доступность и удобство финансовых услуг для юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности.В пресс-службе банка отметили, что перечень цифровых сервисов и решений экосистемы будет постоянно расширяться. Уже в ближайшее время в ней появятся онлайн заказ услуги проверки зарубежных партнеров из Китая и стран СНГ и новая линейка решений для таможенного сопровождения с участием банка.
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новости компаний - экономика, втб, банки, россия
13:14 21.10.2021
 

ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВТБ внедрил экосистему цифровых продуктов и онлайн-сервисов для участников внешнеэкономической деятельности "под ключ", сообщает пресс-служба банка.
Решением можно воспользоваться в новом интернет-банке ВТБ Бизнес бесплатно, без ограничений, дополнительных настроек и подключений.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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"У российских предпринимателей сегодня высокий потенциал и большие возможности для работы на глобальном рынке. При этом владельцам бизнеса зачастую приходится обращаться за консультациями к разным профильным экспертам или нанимать отдельных специалистов. Мы ставим перед собой задачу, чтобы клиенты без специальной подготовки могли получить необходимый им набор цифровых продуктов и сервисов для ведения международного бизнеса. Для этого мы запускаем уникальное на рынке решение, которое в режиме "одного окна" объединяет весь функционал по работе с зарубежными партнерами. Экосистема ВЭД сочетает финансовый, консалтинговый и сервисный аспекты, позволяет экономить время, усилия и затраты начинающим экспортерам и импортерам, а также оптимизировать бизнес-процессы компаниям, которые уже давно работают на внешних рынках", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, реализация цифровой экосистемы ВЭД для предпринимателей на новой омниканальной платформе, разрабатываемой в рамках технологической трансформации ВТБ, призвана обеспечить доступность и удобство финансовых услуг для юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности.
"Высокие требования к производительности и отказоустойчивости новой платформы позволяют реализовать качественные сервисы ВЭД, отличающиеся надежностью и обеспечивающие положительный пользовательский опыт. Микросервисная архитектура позволяет быстро реагировать на изменения клиентских потребностей и оперативно запускать новые сервисы, в том числе, в рамках экосистемы ВЭД", − сказал Кулик.
В пресс-службе банка отметили, что перечень цифровых сервисов и решений экосистемы будет постоянно расширяться. Уже в ближайшее время в ней появятся онлайн заказ услуги проверки зарубежных партнеров из Китая и стран СНГ и новая линейка решений для таможенного сопровождения с участием банка.
 
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