ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВТБ внедрил экосистему цифровых продуктов и онлайн-сервисов для участников внешнеэкономической деятельности "под ключ", сообщает пресс-служба банка.
Решением можно воспользоваться в новом интернет-банке ВТБ Бизнес бесплатно, без ограничений, дополнительных настроек и подключений.
"У российских предпринимателей сегодня высокий потенциал и большие возможности для работы на глобальном рынке. При этом владельцам бизнеса зачастую приходится обращаться за консультациями к разным профильным экспертам или нанимать отдельных специалистов. Мы ставим перед собой задачу, чтобы клиенты без специальной подготовки могли получить необходимый им набор цифровых продуктов и сервисов для ведения международного бизнеса. Для этого мы запускаем уникальное на рынке решение, которое в режиме "одного окна" объединяет весь функционал по работе с зарубежными партнерами. Экосистема ВЭД сочетает финансовый, консалтинговый и сервисный аспекты, позволяет экономить время, усилия и затраты начинающим экспортерам и импортерам, а также оптимизировать бизнес-процессы компаниям, которые уже давно работают на внешних рынках", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, реализация цифровой экосистемы ВЭД для предпринимателей на новой омниканальной платформе, разрабатываемой в рамках технологической трансформации ВТБ, призвана обеспечить доступность и удобство финансовых услуг для юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности.
"Высокие требования к производительности и отказоустойчивости новой платформы позволяют реализовать качественные сервисы ВЭД, отличающиеся надежностью и обеспечивающие положительный пользовательский опыт. Микросервисная архитектура позволяет быстро реагировать на изменения клиентских потребностей и оперативно запускать новые сервисы, в том числе, в рамках экосистемы ВЭД", − сказал Кулик.
В пресс-службе банка отметили, что перечень цифровых сервисов и решений экосистемы будет постоянно расширяться. Уже в ближайшее время в ней появятся онлайн заказ услуги проверки зарубежных партнеров из Китая и стран СНГ и новая линейка решений для таможенного сопровождения с участием банка.