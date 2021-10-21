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Анапа планирует принять около 40 тысяч туристов в нерабочую неделю
Анапа планирует принять около 40 тысяч туристов в нерабочую неделю - РИА Новости, 21.10.2021
Анапа планирует принять около 40 тысяч туристов в нерабочую неделю
Анапа в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября планирует принять не менее 40 тысяч туристов, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:22
2021-10-21T12:22
2021-10-21T12:22
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КРАСНОДАР, 21 окт — РИА Новости. Анапа в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября планирует принять не менее 40 тысяч туристов, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни."В период с 29 октября по 7 ноября в Анапе будут функционировать 247 объектов размещения со средней загрузкой более 65 процентов. Анапа планирует принять не менее 40 тысяч туристов, в том числе и однодневных", — сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации. Там также уточнили, что в настоящий момент загрузка отелей и санаториев составляет 55 процентов.
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отдых, анапа, владимир путин, новости - туризм, туристы, курорт, россия, коронавирус covid-19
Анапа планирует принять около 40 тысяч туристов в нерабочую неделю
Мэрия: В период нерабочих дней Анапа примет не менее 40 тысяч отдыхающих
КРАСНОДАР, 21 окт — РИА Новости. Анапа в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября планирует принять не менее 40 тысяч туристов, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни.
"В период с 29 октября по 7 ноября в Анапе будут функционировать 247 объектов размещения со средней загрузкой более 65 процентов. Анапа планирует принять не менее 40 тысяч туристов, в том числе и однодневных", — сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации.
Там также уточнили, что в настоящий момент загрузка отелей и санаториев составляет 55 процентов.