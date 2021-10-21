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Эксперты поддержали внедрение анализа крови беременных для поиска патологий
Эксперты поддержали внедрение анализа крови беременных для поиска патологий - РИА Новости, 21.10.2021
Эксперты поддержали внедрение анализа крови беременных для поиска патологий
Медицинские эксперты поддерживают внедрение неинвазивного пренатального теста в государственных медучреждениях, пока этот метод обследования, позволяющий... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:17
2021-10-21T21:22
москва
здоровье - общество
беременность
россия
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Медицинские эксперты поддерживают внедрение неинвазивного пренатального теста в государственных медучреждениях, пока этот метод обследования, позволяющий выявить, в том числе, синдром Дауна и Эдвардса лишь по венозной крови матери, доступен бесплатно только в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе, заявила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген", доцент кафедры медицинской генетики РМАНПО кандидат медицинских наук Елена Баранова.В четверг в рамках Российского конгресса лабораторной медицины состоялся круглый стол на тему внедрения неинвазивного пренатального теста в реальную практику. Участие в мероприятии принимали как представители федеральных государственных учреждений, так и частной медицины."В Ямало-Ненецком автономном округе и Москве есть возможность для женщин сделать такой тест бесплатно. Мы надеемся, что в перспективе этот тест станет доступен для всех беременных женщин в России", - сказала Баранова.Она пояснила, что неинвазивный пренатальный тест – это метод выявления у беременной женщины риска хромосомных аномалий плода. Исследование предполагает забор венозной крови у беременной женщины с 11 недели и выделение ДНК плода. Генетики анализируют полученный материал и определяют, есть аномалии или нет.Данный метод является очень точным и позволяет выявить частые хромосомные патологии, в том числе синдром Дауна, Эдвардса, Патау, пояснила Баранова.По ее словам, в настоящее время такой тест в регионах России, за исключением Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, можно сдать только на платной основе, стоимость составляет в среднем от 20 до 40 тысяч рублей. Пока в медицинской практике применяется другой метод исследования – у беременных женщин берут кровь на биохимические сывороточные маркеры и делают УЗИ, если по результатам женщина попадает в группу риска, ей предлагают проведение инвазивной процедуры – прокол живота, чтобы забрать материал плода и определит наличие патологии. -0-
https://ria.ru/20211020/gemoglobin-1755252738.html
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москва, здоровье - общество, беременность, россия
21:17 21.10.2021 (обновлено: 21:22 21.10.2021)
 
Эксперты поддержали внедрение анализа крови беременных для поиска патологий

Эксперты поддержали внедрение бесплатного анализа крови беременных для выявления патологий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Медицинские эксперты поддерживают внедрение неинвазивного пренатального теста в государственных медучреждениях, пока этот метод обследования, позволяющий выявить, в том числе, синдром Дауна и Эдвардса лишь по венозной крови матери, доступен бесплатно только в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе, заявила РИА Новости медицинский директор ООО "Эвоген", доцент кафедры медицинской генетики РМАНПО кандидат медицинских наук Елена Баранова.
В четверг в рамках Российского конгресса лабораторной медицины состоялся круглый стол на тему внедрения неинвазивного пренатального теста в реальную практику. Участие в мероприятии принимали как представители федеральных государственных учреждений, так и частной медицины.
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"В Ямало-Ненецком автономном округе и Москве есть возможность для женщин сделать такой тест бесплатно. Мы надеемся, что в перспективе этот тест станет доступен для всех беременных женщин в России", - сказала Баранова.
Она пояснила, что неинвазивный пренатальный тест – это метод выявления у беременной женщины риска хромосомных аномалий плода. Исследование предполагает забор венозной крови у беременной женщины с 11 недели и выделение ДНК плода. Генетики анализируют полученный материал и определяют, есть аномалии или нет.
Данный метод является очень точным и позволяет выявить частые хромосомные патологии, в том числе синдром Дауна, Эдвардса, Патау, пояснила Баранова.
По ее словам, в настоящее время такой тест в регионах России, за исключением Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, можно сдать только на платной основе, стоимость составляет в среднем от 20 до 40 тысяч рублей. Пока в медицинской практике применяется другой метод исследования – у беременных женщин берут кровь на биохимические сывороточные маркеры и делают УЗИ, если по результатам женщина попадает в группу риска, ей предлагают проведение инвазивной процедуры – прокол живота, чтобы забрать материал плода и определит наличие патологии. -0-
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