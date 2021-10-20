https://ria.ru/20211020/znak-1755486077.html

Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров

Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров - РИА Новости, 20.10.2021

Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров

Ещё около 200 товаров получат знак "Сделано на Кубани", сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T21:21

2021-10-20T21:21

2021-10-20T21:27

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Ещё около 200 товаров получат знак "Сделано на Кубани", сообщает администрация региона.Уточняется, что знак "Сделано на Кубани" получат товары по итогам восьмого конкурса в области качества. Его проводят по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева."Всего на участие в краевом конкурсе 84 организации подали 207 заявок. Победителями признали 194 товара 78 производителей. Наибольшее количество победителей – 116 – относятся к продовольственной группе, 36 – непродовольственной и 42 товара – производственно-технического назначения", - говорится в сообщении.На сегодняшний день знаком качества "Сделано на Кубани" обладают 1078 товаров от 260 производителей Краснодарского края."Вся заявленная на VIII конкурс в области качества "Сделано на Кубани" продукция прошла тщательный отбор. Она отвечает главным требованиям конкурса по показателям качества, безопасности и вправе использовать знак "Сделано на Кубани", – приводятся слова главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Романа Куринного.Использовать знак качества победители смогут в течение двух лет. Церемонию награждения проведут в ноябре.

https://ria.ru/20211012/predprinimateli-1754223857.html

https://ria.ru/20211014/agrarii-1754637012.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев