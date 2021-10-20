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Краснодарский край
https://ria.ru/20211020/znak-1755486077.html
Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров
Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров - РИА Новости, 20.10.2021
Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров
Ещё около 200 товаров получат знак "Сделано на Кубани", сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:21
2021-10-20T21:27
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Ещё около 200 товаров получат знак "Сделано на Кубани", сообщает администрация региона.Уточняется, что знак "Сделано на Кубани" получат товары по итогам восьмого конкурса в области качества. Его проводят по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева."Всего на участие в краевом конкурсе 84 организации подали 207 заявок. Победителями признали 194 товара 78 производителей. Наибольшее количество победителей – 116 – относятся к продовольственной группе, 36 – непродовольственной и 42 товара – производственно-технического назначения", - говорится в сообщении.На сегодняшний день знаком качества "Сделано на Кубани" обладают 1078 товаров от 260 производителей Краснодарского края."Вся заявленная на VIII конкурс в области качества "Сделано на Кубани" продукция прошла тщательный отбор. Она отвечает главным требованиям конкурса по показателям качества, безопасности и вправе использовать знак "Сделано на Кубани", – приводятся слова главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Романа Куринного.Использовать знак качества победители смогут в течение двух лет. Церемонию награждения проведут в ноябре.
https://ria.ru/20211012/predprinimateli-1754223857.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
21:21 20.10.2021 (обновлено: 21:27 20.10.2021)
 

Знак "Сделано на Кубани" получат еще около 200 товаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с кубанской клубникой
Контейнер с кубанской клубникой - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Ещё около 200 товаров получат знак "Сделано на Кубани", сообщает администрация региона.
Уточняется, что знак "Сделано на Кубани" получат товары по итогам восьмого конкурса в области качества. Его проводят по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.
"Всего на участие в краевом конкурсе 84 организации подали 207 заявок. Победителями признали 194 товара 78 производителей. Наибольшее количество победителей – 116 – относятся к продовольственной группе, 36 – непродовольственной и 42 товара – производственно-технического назначения", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день знаком качества "Сделано на Кубани" обладают 1078 товаров от 260 производителей Краснодарского края.
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"Вся заявленная на VIII конкурс в области качества "Сделано на Кубани" продукция прошла тщательный отбор. Она отвечает главным требованиям конкурса по показателям качества, безопасности и вправе использовать знак "Сделано на Кубани", – приводятся слова главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Романа Куринного.
Использовать знак качества победители смогут в течение двух лет. Церемонию награждения проведут в ноябре.

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