https://ria.ru/20211020/zhiteli-1755308792.html

Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там

Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там - РИА Новости, 20.10.2021

Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там

Жители Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по данным СМИ, в доме №12 бывал бизнесмен Олег Дерипаска, и где во вторник ФБР провело обыск, признались, что видели... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:10

2021-10-20T02:10

2021-10-20T02:18

в мире

олег дерипаска

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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - РИА Новости, Алан Булкаты. Жители Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по данным СМИ, в доме №12 бывал бизнесмен Олег Дерипаска, и где во вторник ФБР провело обыск, признались, что видели российского бизнесмена тут давно, он приезжал сюда на черных внедорожниках и с охраной.ФБР ранее подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.Как заявил РИА Новости один жителей улицы, последний раз Дерипаска появлялся тут три года назад.В 2018 году СМИ сообщали о заморозке активов Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке."Всегда приезжали на черных машинах, в сопровождении охраны. Я лично никогда не говорил с ним", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.Работница близлежащего ресторана призналась, что вообще не знала о том, что тут жил российский олигарх. "Всегда думали, что это за загадочный дом. А сегодня, вот, приехало ФБР. Как в кино", - отметила она.Житель соседнего дома по имени Рой, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что Дерипаска был здесь тут от силы раза два". "Приезжал на черных внедорожниках. Сейчас в этот дом ходит только прислуга. Сам он там не бывает", - рассказал он.

https://ria.ru/20211020/fbr-1755304523.html

https://ria.ru/20211019/rassledovanie-1755302726.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, олег дерипаска