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Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там
Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там - РИА Новости, 20.10.2021
Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там
Жители Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по данным СМИ, в доме №12 бывал бизнесмен Олег Дерипаска, и где во вторник ФБР провело обыск, признались, что видели... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:10
2021-10-20T02:18
в мире
олег дерипаска
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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - РИА Новости, Алан Булкаты. Жители Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по данным СМИ, в доме №12 бывал бизнесмен Олег Дерипаска, и где во вторник ФБР провело обыск, признались, что видели российского бизнесмена тут давно, он приезжал сюда на черных внедорожниках и с охраной.ФБР ранее подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.Как заявил РИА Новости один жителей улицы, последний раз Дерипаска появлялся тут три года назад.В 2018 году СМИ сообщали о заморозке активов Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке."Всегда приезжали на черных машинах, в сопровождении охраны. Я лично никогда не говорил с ним", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.Работница близлежащего ресторана призналась, что вообще не знала о том, что тут жил российский олигарх. "Всегда думали, что это за загадочный дом. А сегодня, вот, приехало ФБР. Как в кино", - отметила она.Житель соседнего дома по имени Рой, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что Дерипаска был здесь тут от силы раза два". "Приезжал на черных внедорожниках. Сейчас в этот дом ходит только прислуга. Сам он там не бывает", - рассказал он.
https://ria.ru/20211020/fbr-1755304523.html
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в мире, олег дерипаска
02:10 20.10.2021 (обновлено: 02:18 20.10.2021)
 
Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там

Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке сообщили, что бизнесмен три года туда не приезжал

© AP Photo / Timothy A. ClaryНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Timothy A. Clary
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - РИА Новости, Алан Булкаты. Жители Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по данным СМИ, в доме №12 бывал бизнесмен Олег Дерипаска, и где во вторник ФБР провело обыск, признались, что видели российского бизнесмена тут давно, он приезжал сюда на черных внедорожниках и с охраной.
ФБР ранее подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.
Как заявил РИА Новости один жителей улицы, последний раз Дерипаска появлялся тут три года назад.
В 2018 году СМИ сообщали о заморозке активов Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Автомобили ФБР - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
00:29
ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске
"Всегда приезжали на черных машинах, в сопровождении охраны. Я лично никогда не говорил с ним", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
Работница близлежащего ресторана призналась, что вообще не знала о том, что тут жил российский олигарх. "Всегда думали, что это за загадочный дом. А сегодня, вот, приехало ФБР. Как в кино", - отметила она.
Житель соседнего дома по имени Рой, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что Дерипаска был здесь тут от силы раза два". "Приезжал на черных внедорожниках. Сейчас в этот дом ходит только прислуга. Сам он там не бывает", - рассказал он.
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 23:44
NYT: офис ФБР в Нью-Йорке несколько лет вел расследование по Дерипаске
 
В миреОлег Дерипаска
 
 
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