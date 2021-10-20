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Онлайн-конференция заместителя председателя СФ Галины Кареловой

Онлайн-конференция заместителя председателя СФ Галины Кареловой - РИА Новости, 20.10.2021

Онлайн-конференция заместителя председателя СФ Галины Кареловой

21 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя Председателя Совета Федерации Галины КАРЕЛОВОЙ по итогам III Евразийского женского форума.

2021-10-20T13:31

2021-10-20T13:31

2021-10-20T13:31

анонсы

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Задать вопросТакже в мероприятии примут участие:- заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ КАДЫРОВА;- заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна ЯКОВЛЕВА;- директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;- начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Елена ЖИДКОВА.Участники мероприятия подведут итоги III Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, расскажут о ближайших мероприятиях, инициативах и перспективах развития проектов, представленных на форуме.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы