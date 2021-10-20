Онлайн-конференция заместителя председателя СФ Галины Кареловой
21 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя Председателя Совета Федерации Галины КАРЕЛОВОЙ по итогам III Евразийского женского форума.
Также в мероприятии примут участие:
- заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ КАДЫРОВА;
- заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна ЯКОВЛЕВА;
- директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;
- начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Елена ЖИДКОВА.
Участники мероприятия подведут итоги III Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, расскажут о ближайших мероприятиях, инициативах и перспективах развития проектов, представленных на форуме.
- заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ КАДЫРОВА;
- заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна ЯКОВЛЕВА;
- директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;
- начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Елена ЖИДКОВА.
Участники мероприятия подведут итоги III Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, расскажут о ближайших мероприятиях, инициативах и перспективах развития проектов, представленных на форуме.
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