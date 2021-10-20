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Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри
Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри - РИА Новости, 20.10.2021
Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри
Родственники моряков затонувшей подлодки "Сан-Хуан" просят об аресте экс-президента Аргентины Маурисио Макри, который отказался явиться в суд по делу о шпионаже РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:09
2021-10-20T17:09
2021-10-20T17:09
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости. Родственники моряков затонувшей подлодки "Сан-Хуан" просят об аресте экс-президента Аргентины Маурисио Макри, который отказался явиться в суд по делу о шпионаже за семьями членов экипажа лодки, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.Жалобу подала адвокат Валерия Карреас, представляющая интересы семей."Жалоба содержит просьбу о задержании Макри", - сказал собеседник агентства.Обращение было подано после того, как Макри отказался предстать 20 октября перед судом, сославшись на нарушение его прав и назвав дело против него преследованием.Дело против экс-президента было открыто в сентябре прошлого года. Оно связано со слежкой, которую якобы вело разведывательное управление за семьями погибших моряков во время его правления. Макри во вторник вернулся из-за границы. Он был вызван судом на допрос, который должен был состояться 7 октября. Из-за неявки допрос был перенесен на 20 октября. В отношении него действует принятый 1 октября запрет на выезд из страны, который он обжаловал из-за рубежа.Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Обнаружить субмарину удалось лишь через год - причем именно там, где изначально и предполагали ее местонахождение специалисты ВМФ Аргентины.
https://ria.ru/20190314/1551800986.html
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в мире, мар-дель-плата, аргентина, латинская америка, маурисио макри
Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри
Родные моряков затонувшей аргентинской субмарины потребовали ареста экс-президента Макри
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости.
Родственники моряков затонувшей подлодки "Сан-Хуан
" просят об аресте экс-президента Аргентины Маурисио Макри
, который отказался явиться в суд по делу о шпионаже за семьями членов экипажа лодки, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.
Жалобу подала адвокат Валерия Карреас, представляющая интересы семей.
"Жалоба содержит просьбу о задержании Макри", - сказал собеседник агентства.
Обращение было подано после того, как Макри отказался предстать 20 октября перед судом, сославшись на нарушение его прав и назвав дело против него преследованием.
Дело против экс-президента было открыто в сентябре прошлого года. Оно связано со слежкой, которую якобы вело разведывательное управление за семьями погибших моряков во время его правления. Макри во вторник вернулся из-за границы. Он был вызван судом на допрос, который должен был состояться 7 октября. Из-за неявки допрос был перенесен на 20 октября. В отношении него действует принятый 1 октября запрет на выезд из страны, который он обжаловал из-за рубежа.
Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата
. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Обнаружить субмарину удалось лишь через год - причем именно там, где изначально и предполагали ее местонахождение специалисты ВМФ Аргентины.