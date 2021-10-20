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Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри

Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри - РИА Новости, 20.10.2021

Семьи погибших аргентинских моряков потребовали ареста экс-президента Макри

Родственники моряков затонувшей подлодки "Сан-Хуан" просят об аресте экс-президента Аргентины Маурисио Макри, который отказался явиться в суд по делу о шпионаже РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:09

2021-10-20T17:09

2021-10-20T17:09

в мире

мар-дель-плата

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маурисио макри

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости. Родственники моряков затонувшей подлодки "Сан-Хуан" просят об аресте экс-президента Аргентины Маурисио Макри, который отказался явиться в суд по делу о шпионаже за семьями членов экипажа лодки, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.Жалобу подала адвокат Валерия Карреас, представляющая интересы семей."Жалоба содержит просьбу о задержании Макри", - сказал собеседник агентства.Обращение было подано после того, как Макри отказался предстать 20 октября перед судом, сославшись на нарушение его прав и назвав дело против него преследованием.Дело против экс-президента было открыто в сентябре прошлого года. Оно связано со слежкой, которую якобы вело разведывательное управление за семьями погибших моряков во время его правления. Макри во вторник вернулся из-за границы. Он был вызван судом на допрос, который должен был состояться 7 октября. Из-за неявки допрос был перенесен на 20 октября. В отношении него действует принятый 1 октября запрет на выезд из страны, который он обжаловал из-за рубежа.Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Обнаружить субмарину удалось лишь через год - причем именно там, где изначально и предполагали ее местонахождение специалисты ВМФ Аргентины.

https://ria.ru/20190314/1551800986.html

мар-дель-плата

аргентина

латинская америка

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в мире, мар-дель-плата, аргентина, латинская америка, маурисио макри