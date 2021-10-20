https://ria.ru/20211020/zemletryasenie-1755322495.html
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 20.10.2021
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Чечни, сообщает главное управление МЧС России по Чеченской Республике. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:10
2021-10-20T09:10
2021-10-20T09:10
грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Чечни, сообщает главное управление МЧС России по Чеченской Республике."По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 07:45 с эпицентром в районе с. Новые Атаги Шалинского района, очаг на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Сейсмособытие ощущалась в г. Грозный, Урус-Мартановский, Шалинский, Веденский, Ачхой-Мартановский, Шатойский районах", - передаёт региональный МЧС.По данным ведомства, каких-либо последствий от землетрясения не зафиксировано.
https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1755003358.html
грозный
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грозный, чеченская республика (чечня)
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4 на глубине пять километров