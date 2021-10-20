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Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев
Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 20.10.2021
Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, учитывая необходимость его доработки,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T22:45
2021-10-20T23:06
общество
правительство рф
россия
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, учитывая необходимость его доработки, говорится в отзыве камбина, размещенном в базе нижней палаты парламента."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", - говорится в отзыве.Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым 11 июня внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".Уточняется, что необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" "в части включения положений о гражданстве и месте проживания потенциальных родителей и суррогатной матери". Также кабмином предлагается рассмотреть изменения в Семейный кодекс РФ и закон "Об опеке и попечительстве", предполагающие "наделение органов опеки и попечительства полномочиями по ведению учета договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также полномочиями по наблюдению за потенциальными родителями" - даже после рождения детей.
https://ria.ru/20211014/deti-1754458759.html
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общество, правительство рф, россия, госдума рф, петр толстой
22:45 20.10.2021 (обновлено: 23:06 20.10.2021)
 
Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев

Правительство поддержало проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

© Depositphotos / Ilya AndriyanovБеременная женщина с пачкой денег
Беременная женщина с пачкой денег - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / Ilya Andriyanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, учитывая необходимость его доработки, говорится в отзыве камбина, размещенном в базе нижней палаты парламента.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", - говорится в отзыве.
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Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым 11 июня внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".
Уточняется, что необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" "в части включения положений о гражданстве и месте проживания потенциальных родителей и суррогатной матери". Также кабмином предлагается рассмотреть изменения в Семейный кодекс РФ и закон "Об опеке и попечительстве", предполагающие "наделение органов опеки и попечительства полномочиями по ведению учета договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также полномочиями по наблюдению за потенциальными родителями" - даже после рождения детей.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 16:02Религия
В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
 
ОбществоПравительство РФРоссияГосдума РФПетр Толстой
 
 
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