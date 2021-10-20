https://ria.ru/20211020/zakonoproekt-1755493613.html

Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев

Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 20.10.2021

Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, учитывая необходимость его доработки,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:45

2021-10-20T22:45

2021-10-20T23:06

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, учитывая необходимость его доработки, говорится в отзыве камбина, размещенном в базе нижней палаты парламента."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", - говорится в отзыве.Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым 11 июня внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".Уточняется, что необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" "в части включения положений о гражданстве и месте проживания потенциальных родителей и суррогатной матери". Также кабмином предлагается рассмотреть изменения в Семейный кодекс РФ и закон "Об опеке и попечительстве", предполагающие "наделение органов опеки и попечительства полномочиями по ведению учета договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также полномочиями по наблюдению за потенциальными родителями" - даже после рождения детей.

https://ria.ru/20211014/deti-1754458759.html

https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html

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общество, правительство рф, россия, госдума рф, петр толстой