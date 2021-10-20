https://ria.ru/20211020/zakon-1755431201.html

Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию

Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию - РИА Новости, 20.10.2021

Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что Госдума в ближайшее время примет закон о пожизненном наказании за педофилию. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:14

2021-10-20T16:14

2021-10-20T16:35

общество

александр хинштейн

госдума рф

россия

андрей турчак

единая россия

павел крашенинников

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что Госдума в ближайшее время примет закон о пожизненном наказании за педофилию."Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу", - сообщил Хинштейн.Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов.Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи, когда жертвами извращенца сали два и более ребенка, а также на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

https://ria.ru/20211007/pedofiliya-1753570079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр хинштейн, госдума рф, россия, андрей турчак, единая россия, павел крашенинников, здоровье - общество