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Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию
Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию - РИА Новости, 20.10.2021
Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что Госдума в ближайшее время примет закон о пожизненном наказании за педофилию. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:14
2021-10-20T16:14
2021-10-20T16:35
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что Госдума в ближайшее время примет закон о пожизненном наказании за педофилию."Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу", - сообщил Хинштейн.Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов.Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи, когда жертвами извращенца сали два и более ребенка, а также на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
https://ria.ru/20211007/pedofiliya-1753570079.html
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общество, александр хинштейн, госдума рф, россия, андрей турчак, единая россия, павел крашенинников, здоровье - общество
16:14 20.10.2021 (обновлено: 16:35 20.10.2021)
Хинштейн призвал принять закон о пожизненном наказании за педофилию
Хинштейн заявил, что надеется на принятие закона о пожизненном наказании за педофилию