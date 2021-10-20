https://ria.ru/20211020/zabolevaemost-1755398406.html
Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов
Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов
ГОЛИКОВА: ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID В РФ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ - 151,4 НА 100 ТЫС НАСЕЛЕНИЯ - НА 15% ВЫШЕ, ЧЕМ НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:35
общество
россия
коронавирус в россии
татьяна голикова
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ГОЛИКОВА: ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID В РФ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ - 151,4 НА 100 ТЫС НАСЕЛЕНИЯ - НА 15% ВЫШЕ, ЧЕМ НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕРИА Новости
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общество, россия, коронавирус в россии, татьяна голикова
14:34 20.10.2021 (обновлено: 14:35 20.10.2021)
Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов
Вице-премьер Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов за неделю