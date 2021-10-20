https://ria.ru/20211020/zabolevaemost-1755398406.html

Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов

Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова сообщила, что заболеваемость повысилась на 15 процентов

ГОЛИКОВА: ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID В РФ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ - 151,4 НА 100 ТЫС НАСЕЛЕНИЯ - НА 15% ВЫШЕ, ЧЕМ НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:35

общество

россия

коронавирус в россии

татьяна голикова

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ГОЛИКОВА: ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID В РФ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ - 151,4 НА 100 ТЫС НАСЕЛЕНИЯ - НА 15% ВЫШЕ, ЧЕМ НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕРИА Новости

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус в россии, татьяна голикова