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Наука
https://ria.ru/20211020/yuurgu-1755204562.html
В России создали новый материал для защиты от радиации
В России создали новый материал для защиты от радиации - РИА Новости, 20.10.2021
В России создали новый материал для защиты от радиации
Альтернативу свинцу в защите от радиации предложили ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По их словам, на основе нового материала можно РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:00
2021-10-20T03:00
наука
южно-уральский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
радиация
россия
челябинск
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Альтернативу свинцу в защите от радиации предложили ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По их словам, на основе нового материала можно изготовить стекла для использования в отраслях, где применяют радиоактивное излучение. Например, в медицине — для лечения онкологических заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Optical Materials.В онкологии для лечения злокачественных опухолей широко используют лучевую терапию. При этом важно обезопасить от радиации медицинский персонал, здоровые участки тела пациента и чувствительные элементы оборудования. Для защиты используют экраны, шлемы и очки из специальных стекол, рассказали эксперты. Однако часто в их составе есть свинец. Это тяжелый токсичный материал, с которым трудно и небезопасно работать, и еще сложнее утилизировать.На основе химического соединения из оксидов стронция и бора, а также диоксида теллура (SrO–B2O3–TeO2), ученые ЮУрГУ создали материал, из которого можно изготавливать защитные стекла не содержащие свинца.В феврале 2003 года Европейский Союз разработал директиву об ограничении использования опасных веществ (Restriction of Hazardous Substances), чтобы защитить людей и окружающую среду. В этой директиве свинец находится на первом месте. Поэтому специалисты во многих странах мира продолжают искать новые материалы, способные заменить свинец не только в медицине, но и в других областях его применения."Защита от ионизирующих излучений нужна не только в медицине, но и в атомной, авиакосмической и научной деятельности. Например, можно делать радиационно-защитные очки, шлемы, окна, иллюминаторы, ширмы и монтировать их в стены", — отметила Тишкевич.Ученые из ЮУрГУ считают, что сравнительно простая технология производства, возможность формировать стекла различной толщины и формы, и самое главное — высокие значения эффективности экранирования делают новый материал конкурентоспособным. Еще одно преимущество разработки, по словам создателей, относительно низкая цена — так как в производстве не используют дорогостоящее сырье (например, церий), то он стоит значительно дешевле существующих на рынке аналогов.
https://ria.ru/20210525/sfu-1733636340.html
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южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, радиация, россия, челябинск
03:00 20.10.2021
 

В России создали новый материал для защиты от радиации

© Depositphotos / Dan ComaniciuУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / Dan Comaniciu
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Альтернативу свинцу в защите от радиации предложили ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По их словам, на основе нового материала можно изготовить стекла для использования в отраслях, где применяют радиоактивное излучение. Например, в медицине — для лечения онкологических заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Optical Materials.
В онкологии для лечения злокачественных опухолей широко используют лучевую терапию. При этом важно обезопасить от радиации медицинский персонал, здоровые участки тела пациента и чувствительные элементы оборудования. Для защиты используют экраны, шлемы и очки из специальных стекол, рассказали эксперты. Однако часто в их составе есть свинец. Это тяжелый токсичный материал, с которым трудно и небезопасно работать, и еще сложнее утилизировать.
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На основе химического соединения из оксидов стронция и бора, а также диоксида теллура (SrO–B2O3–TeO2), ученые ЮУрГУ создали материал, из которого можно изготавливать защитные стекла не содержащие свинца.

"Мы предложили принципиально новый материал, которым можно заменить свинец, и показали, что он способен эффективно экранировать гамма-излучение. Стронций-борат-теллуритные стекла обладают как высокой плотностью, так и эффективным атомным номером. Оксид стронция также является оксидом тяжелого металла, и если его добавить к стеклу, то это повысит плотность материала, что является важным параметром в радиационной защите", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов ЮУрГУ Дарья Тишкевич.

В феврале 2003 года Европейский Союз разработал директиву об ограничении использования опасных веществ (Restriction of Hazardous Substances), чтобы защитить людей и окружающую среду. В этой директиве свинец находится на первом месте. Поэтому специалисты во многих странах мира продолжают искать новые материалы, способные заменить свинец не только в медицине, но и в других областях его применения.
© Фото : личный архив Дарьи ТишкевичДарья Тишкевич проводит исследования стекла с радиационной защитой
младший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов ЮУрГУ Дарья Тишкевич проводит исследования стекла с радиационной защитой - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : личный архив Дарьи Тишкевич
Дарья Тишкевич проводит исследования стекла с радиационной защитой
"Защита от ионизирующих излучений нужна не только в медицине, но и в атомной, авиакосмической и научной деятельности. Например, можно делать радиационно-защитные очки, шлемы, окна, иллюминаторы, ширмы и монтировать их в стены", — отметила Тишкевич.
Ученые из ЮУрГУ считают, что сравнительно простая технология производства, возможность формировать стекла различной толщины и формы, и самое главное — высокие значения эффективности экранирования делают новый материал конкурентоспособным. Еще одно преимущество разработки, по словам создателей, относительно низкая цена — так как в производстве не используют дорогостоящее сырье (например, церий), то он стоит значительно дешевле существующих на рынке аналогов.
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НаукаЮжно-Уральский государственный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукарадиацияРоссияЧелябинск
 
 
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