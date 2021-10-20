https://ria.ru/20211020/yaponiya-1755346047.html

В Японии альпинистов эвакуировали с горы из-за извержения вулкана

В Японии альпинистов эвакуировали с горы из-за извержения вулкана - РИА Новости, 20.10.2021

В Японии альпинистов эвакуировали с горы из-за извержения вулкана

В Японии с горы Асо, где произошло извержение вулкана, эвакуированы 11 альпинистов. Информации о раненых среди них нет, сообщило агентство Kyodo News. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:48

2021-10-20T14:48

2021-10-20T16:09

туризм

вулкан

япония

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кумамото (префектура)

туристы

аэс "иката"

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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. В Японии с горы Асо, где произошло извержение вулкана, эвакуированы 11 альпинистов. Информации о раненых среди них нет, сообщило агентство Kyodo News.Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото в 11:43 (5:43 мск). Вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра. Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору. В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката".Ближайший к Асо аэропорт Кумамото работает в штатном режиме.Накадакэ – один из наиболее активных вулканов цепи Асо. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров, в 1953-м при выбросе камней пострадали 90 человек, в 1958-м году во время извержении погибли 12 человек, а в 1979-м — три.

https://ria.ru/20211019/samolet-1755284488.html

япония

кумамото (префектура)

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вулкан, япония, новости - туризм, кумамото (префектура), туристы, аэс "иката"