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В Воронежской области возбудили дело после взрыва в ТЦ
В Воронежской области возбудили дело после взрыва в ТЦ - РИА Новости, 20.10.2021
В Воронежской области возбудили дело после взрыва в ТЦ
Уголовное дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений возбуждено по факту взрыва в торговом центре в Павловске Воронежской области,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:53
2021-10-20T14:53
происшествия
взрыв
павловск
павловский район
воронежская область
коммерческая недвижимость
торговые центры
россия
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений возбуждено по факту взрыва в торговом центре в Павловске Воронежской области, сообщает администрация Павловского района на своей странице "ВКонтакте".Взрыв в торговом центре "Атлас" произошел около 23.30 мск вторника. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Пострадавших нет. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, приоритетной версией произошедшего рассматриваются "коммерческие разборки" - предположительно, взорвалось самодельное взрывное устройство."На месте работают специалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.По данным властей, взрыв произошел рядом с расчетно-кассовым центром "Атлас инженеринг".Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.Согласно данным "Яндекс.карт", в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, парикмахерская, салон связи, отделение банка.
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павловск
павловский район
воронежская область
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происшествия, взрыв, павловск, павловский район, воронежская область, коммерческая недвижимость, торговые центры, россия
14:53 20.10.2021
 
В Воронежской области возбудили дело после взрыва в ТЦ

В Воронежской области возбудили уголовное дело после взрыва в ТЦ в Павловске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений возбуждено по факту взрыва в торговом центре в Павловске Воронежской области, сообщает администрация Павловского района на своей странице "ВКонтакте".
Взрыв в торговом центре "Атлас" произошел около 23.30 мск вторника. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Пострадавших нет. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, приоритетной версией произошедшего рассматриваются "коммерческие разборки" - предположительно, взорвалось самодельное взрывное устройство.
"На месте работают специалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.
По данным властей, взрыв произошел рядом с расчетно-кассовым центром "Атлас инженеринг".
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 13:38
Источник назвал приоритетную версию взрыва в ТЦ в Воронежской области
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.
Согласно данным "Яндекс.карт", в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, парикмахерская, салон связи, отделение банка.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 19:41
В Кузбассе посетители ТЦ распылили слезоточивый газ ради видео
 
ПроисшествияВзрывПавловскПавловский районВоронежская областьКоммерческая недвижимостьТорговые центрыРоссия
 
 
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