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Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала
Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала - РИА Новости, 20.10.2021
Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала
Полиция Капитолия сообщила, что угрозы взрыва в здании минтруда США нет, перекрытые дороги снова открыли. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:54
2021-10-20T02:54
2021-10-20T02:54
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила, что угрозы взрыва в здании минтруда США нет, перекрытые дороги снова открыли."Угроза взрыва в министерстве труда прошла, и все перекрытые в связи с этим дороги снова открыты", - написал репортер портала Axios Эндрю Солендер в Twitter, цитируя сообщение, отправленное полицией Капитолия сотрудникам конгресса.Ранее репортер сообщил, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва в министерстве труда США. Представитель полиции заявил РИА Новости, что правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку из-за подозрительного пакета в здании минтруда.
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в мире, вашингтон (город)
Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала
Репортер Axios: полиция Капитолия сообщила об отсутствии угрозы взрыва в минтруда