https://ria.ru/20211020/vzryv-1755309434.html

Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала

Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала - РИА Новости, 20.10.2021

Репортер сообщил, что угроза взрыва в Вашингтоне миновала

Полиция Капитолия сообщила, что угрозы взрыва в здании минтруда США нет, перекрытые дороги снова открыли. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:54

2021-10-20T02:54

2021-10-20T02:54

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила, что угрозы взрыва в здании минтруда США нет, перекрытые дороги снова открыли."Угроза взрыва в министерстве труда прошла, и все перекрытые в связи с этим дороги снова открыты", - написал репортер портала Axios Эндрю Солендер в Twitter, цитируя сообщение, отправленное полицией Капитолия сотрудникам конгресса.Ранее репортер сообщил, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва в министерстве труда США. Представитель полиции заявил РИА Новости, что правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку из-за подозрительного пакета в здании минтруда.

https://ria.ru/20211020/proverka-1755308959.html

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в мире, вашингтон (город)