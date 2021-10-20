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Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно

Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:41

2021-10-20T14:41

2021-10-20T15:18

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с COVID, установить выходные с 23 октября."В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например с субботы, 23 октября", - заявила Голикова.

россия

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Голикова предложила установить выходные с 23 октября в некоторых регионах Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с COVID, установить выходные с 23 октября. 2021-10-20T14:41 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии