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Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно
Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:41
2021-10-20T14:41
2021-10-20T15:18
распространение коронавируса
россия
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с COVID, установить выходные с 23 октября."В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например с субботы, 23 октября", - заявила Голикова.
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РИА Новости
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Голикова предложила установить выходные с 23 октября в некоторых регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с COVID, установить выходные с 23 октября.
2021-10-20T14:41
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:41 20.10.2021 (обновлено: 15:18 20.10.2021)
Голикова предложила установить выходные дни в некоторых регионах досрочно
Голикова предложила установить выходные дни с 23 октября в некоторых регионах