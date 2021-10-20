https://ria.ru/20211020/vstrecha-1755362846.html

Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану

Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану - РИА Новости, 20.10.2021

Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану

Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:04

2021-10-20T12:04

2021-10-20T12:04

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

афганистан

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg

МОСКВА, 20 окт- РИА Новости. Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата", - заявил Лавров.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума принимает участие также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211020/terrorizm-1755359272.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, талибан, афганистан, сергей лавров