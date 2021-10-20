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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/vstrecha-1755362846.html
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану
Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:04
2021-10-20T12:04
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
афганистан
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт- РИА Новости. Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата", - заявил Лавров.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума принимает участие также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша, талибан, афганистан, сергей лавров
12:04 20.10.2021
 
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану

Лавров надеется, что спецпредставитель США по Афганистану поддержит итоги встречи в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 окт- РИА Новости. Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата", - заявил Лавров.
Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума принимает участие также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 11:53Захват власти в Афганистане талибами
Лавров заявил об угрозе распространения терроризма за пределы Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиСШАТалибанАфганистанСергей Лавров
 
 
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