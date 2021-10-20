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Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану
Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:04
2021-10-20T12:04
2021-10-20T12:04
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
афганистан
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт- РИА Новости. Россия надеется, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата", - заявил Лавров.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума принимает участие также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша, талибан, афганистан, сергей лавров
Лавров надеется, что в США поддержат итоги встречи в Москве по Афганистану
Лавров надеется, что спецпредставитель США по Афганистану поддержит итоги встречи в Москве