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Страшнее, чем думали: в США описали последствия ядерной войны
Описаны катастрофические последствия ядерной войны - РИА Новости, 20.10.2021
Страшнее, чем думали: в США описали последствия ядерной войны
Ученые из Рутгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других американских научных организаций предрекли долговременное изменение... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:45
2021-10-20T20:54
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ученые из Рутгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других американских научных организаций предрекли долговременное изменение климата на Земле в случае применения ядерного оружия. Результаты работы опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.Авторы исследования использовали современную климатическую модель, предполагающую выбросы аэрозолей и оксида азота, чтобы раскрыть влияние ядерной войны на озон и количество ультрафиолетового света, достигающего поверхности. Ученые смоделировали последствия и локального, и мирового конфликта с использованием такого вида вооружений.Выяснилось, что применение атомной бомбы способно надолго разрушить озоновый слой на планете, что приведет к сильнейшему ультрафиолетовому излучению. Это серьезно повлияет на здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания.Ученые рассмотрели сценарий гипотетической региональной индо-пакистанской ядерной войны и масштабного конфликта между Россией и США. В первом случае в атмосферу попадет пять мегатонн сажи, а в течение года вырастет интенсивность ультрафиолетового излучения. Озоновый слой сократится на четверть и восстановится лишь через 12 лет. Война же между Россией и США приведет к выбросам 150 мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет. Сокращение озонового слоя составит 75% и продлится аж 15 лет.По словам авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что ядерная война несет куда большую угрозу, чем предполагалось ранее.
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в мире, наука, сша, индия, пакистан, россия
19:45 20.10.2021 (обновлено: 20:54 20.10.2021)
 
Описаны катастрофические последствия ядерной войны

Американские ученые описали последствия применения ядерного оружия

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ученые из Рутгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других американских научных организаций предрекли долговременное изменение климата на Земле в случае применения ядерного оружия. Результаты работы опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.
Авторы исследования использовали современную климатическую модель, предполагающую выбросы аэрозолей и оксида азота, чтобы раскрыть влияние ядерной войны на озон и количество ультрафиолетового света, достигающего поверхности. Ученые смоделировали последствия и локального, и мирового конфликта с использованием такого вида вооружений.
Выяснилось, что применение атомной бомбы способно надолго разрушить озоновый слой на планете, что приведет к сильнейшему ультрафиолетовому излучению. Это серьезно повлияет на здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания.
Ученые рассмотрели сценарий гипотетической региональной индо-пакистанской ядерной войны и масштабного конфликта между Россией и США. В первом случае в атмосферу попадет пять мегатонн сажи, а в течение года вырастет интенсивность ультрафиолетового излучения. Озоновый слой сократится на четверть и восстановится лишь через 12 лет. Война же между Россией и США приведет к выбросам 150 мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет. Сокращение озонового слоя составит 75% и продлится аж 15 лет.
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По словам авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что ядерная война несет куда большую угрозу, чем предполагалось ранее.
 
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