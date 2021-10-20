https://ria.ru/20211020/voyna-1755395031.html

Названы шесть стран, с которых начнется третья мировая

Названы шесть стран, с которых может начаться третья мировая война - РИА Новости, 20.10.2021

Названы шесть стран, с которых начнется третья мировая

Британское издание Daily Express составило список регионов, где может начаться третьей мировой войны. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:22

2021-10-20T14:22

2021-10-20T17:40

в мире

израиль

сша

тегеран (город)

кндр (северная корея)

турция

китай

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746356123_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_69eefb96e2e5f1253fceda7b2e7ada4f.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британское издание Daily Express составило список регионов, где может начаться третьей мировой войны.По словам автора статьи Кайши Лэнгтон, сегодня мир опасается глобального конфликта. В первую очередь речь идет о возможном противостоянии США и Ирана из-за ядерной программы: в случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30 процентов нефти во всем мире. Это грозит ухудшением отношений Вашингтона с союзниками, а также новой войной в Сирии и Йемене. Кроме того, из-за черного золота в полномасштабный конфликт способно перерасти давнее противостояние Ирана с Израилем.Как отмечает журналистка, в последние годы также обострились отношения между двумя союзниками по НАТО: США и Турцией. Причинами более серьезного конфликта могут стать разногласия из-за курдов, а также амбициозные планы президента Эрдогана. По мнению Лэнгтон, Белый дом может свести к войне противостояние с КНДР и Китаем. Пхеньян продолжает проводить военные учения, а недавно обвинил американского президента во "враждебной политике". Северная Корея предупредила, что ответная реакция приведет к тому, что Соединенные Штаты окажутся в "очень серьезной ситуации". Что касается Китая, то, помимо "торговой войны", отношения с Вашингтоном грозят обострением из-за растущего влияния обеих стран на международной арене.Кроме того, Лэнгтон предположила, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям внутри обеих стран. В итоге у премьер-министра Индии может не остаться выбора, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта, а учитывая взаимодействие с США, он, вероятно, перерастет в глобальный.Автор статьи также напомнила о ситуации в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы. В результате, как сообщают местные жители, "в стране начался террор и постоянные перестрелки". Новая власть "открыла охоту" на тех, кто сотрудничал с Североатлантическим альянсом или с предыдущим правительством, и может повлиять на безопасность в регионе, подытожила Лэнгтон.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/ssha-1754185560.html

израиль

сша

тегеран (город)

кндр (северная корея)

турция

китай

афганистан

ормузский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, тегеран (город), кндр (северная корея), турция, китай, афганистан, нато, ормузский пролив