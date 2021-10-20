14:22 20.10.2021 (обновлено: 17:40 20.10.2021)
Названы шесть стран, с которых может начаться третья мировая война
Daily Express назвал шесть стран, в которых может начаться третья мировая война
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британское издание Daily Express составило список регионов, где может начаться третьей мировой войны.
По словам автора статьи Кайши Лэнгтон, сегодня мир опасается глобального конфликта. В первую очередь речь идет о возможном противостоянии США и Ирана из-за ядерной программы: в случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30 процентов нефти во всем мире. Это грозит ухудшением отношений Вашингтона с союзниками, а также новой войной в Сирии и Йемене. Кроме того, из-за черного золота в полномасштабный конфликт способно перерасти давнее противостояние Ирана с Израилем.
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Как отмечает журналистка, в последние годы также обострились отношения между двумя союзниками по НАТО: США и Турцией. Причинами более серьезного конфликта могут стать разногласия из-за курдов, а также амбициозные планы президента Эрдогана. По мнению Лэнгтон, Белый дом может свести к войне противостояние с КНДР и Китаем. Пхеньян продолжает проводить военные учения, а недавно обвинил американского президента во "враждебной политике". Северная Корея предупредила, что ответная реакция приведет к тому, что Соединенные Штаты окажутся в "очень серьезной ситуации". Что касается Китая, то, помимо "торговой войны", отношения с Вашингтоном грозят обострением из-за растущего влияния обеих стран на международной арене.
Кроме того, Лэнгтон предположила, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям внутри обеих стран. В итоге у премьер-министра Индии может не остаться выбора, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта, а учитывая взаимодействие с США, он, вероятно, перерастет в глобальный.
Автор статьи также напомнила о ситуации в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы. В результате, как сообщают местные жители, "в стране начался террор и постоянные перестрелки". Новая власть "открыла охоту" на тех, кто сотрудничал с Североатлантическим альянсом или с предыдущим правительством, и может повлиять на безопасность в регионе, подытожила Лэнгтон.
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