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Названы шесть стран, с которых начнется третья мировая
Названы шесть стран, с которых может начаться третья мировая война - РИА Новости, 20.10.2021
Названы шесть стран, с которых начнется третья мировая
Британское издание Daily Express составило список регионов, где может начаться третьей мировой войны. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:22
2021-10-20T17:40
в мире
израиль
сша
тегеран (город)
кндр (северная корея)
турция
китай
афганистан
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британское издание Daily Express составило список регионов, где может начаться третьей мировой войны.По словам автора статьи Кайши Лэнгтон, сегодня мир опасается глобального конфликта. В первую очередь речь идет о возможном противостоянии США и Ирана из-за ядерной программы: в случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30 процентов нефти во всем мире. Это грозит ухудшением отношений Вашингтона с союзниками, а также новой войной в Сирии и Йемене. Кроме того, из-за черного золота в полномасштабный конфликт способно перерасти давнее противостояние Ирана с Израилем.Как отмечает журналистка, в последние годы также обострились отношения между двумя союзниками по НАТО: США и Турцией. Причинами более серьезного конфликта могут стать разногласия из-за курдов, а также амбициозные планы президента Эрдогана. По мнению Лэнгтон, Белый дом может свести к войне противостояние с КНДР и Китаем. Пхеньян продолжает проводить военные учения, а недавно обвинил американского президента во "враждебной политике". Северная Корея предупредила, что ответная реакция приведет к тому, что Соединенные Штаты окажутся в "очень серьезной ситуации". Что касается Китая, то, помимо "торговой войны", отношения с Вашингтоном грозят обострением из-за растущего влияния обеих стран на международной арене.Кроме того, Лэнгтон предположила, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям внутри обеих стран. В итоге у премьер-министра Индии может не остаться выбора, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта, а учитывая взаимодействие с США, он, вероятно, перерастет в глобальный.Автор статьи также напомнила о ситуации в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы. В результате, как сообщают местные жители, "в стране начался террор и постоянные перестрелки". Новая власть "открыла охоту" на тех, кто сотрудничал с Североатлантическим альянсом или с предыдущим правительством, и может повлиять на безопасность в регионе, подытожила Лэнгтон.
https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/ssha-1754185560.html
израиль
сша
тегеран (город)
кндр (северная корея)
турция
китай
афганистан
ормузский пролив
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в мире, израиль, сша, тегеран (город), кндр (северная корея), турция, китай, афганистан, нато, ормузский пролив
14:22 20.10.2021 (обновлено: 17:40 20.10.2021)
 
Названы шесть стран, с которых может начаться третья мировая война

Daily Express назвал шесть стран, в которых может начаться третья мировая война

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британское издание Daily Express составило список регионов, где может начаться третьей мировой войны.
По словам автора статьи Кайши Лэнгтон, сегодня мир опасается глобального конфликта. В первую очередь речь идет о возможном противостоянии США и Ирана из-за ядерной программы: в случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30 процентов нефти во всем мире. Это грозит ухудшением отношений Вашингтона с союзниками, а также новой войной в Сирии и Йемене. Кроме того, из-за черного золота в полномасштабный конфликт способно перерасти давнее противостояние Ирана с Израилем.
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Как отмечает журналистка, в последние годы также обострились отношения между двумя союзниками по НАТО: США и Турцией. Причинами более серьезного конфликта могут стать разногласия из-за курдов, а также амбициозные планы президента Эрдогана. По мнению Лэнгтон, Белый дом может свести к войне противостояние с КНДР и Китаем. Пхеньян продолжает проводить военные учения, а недавно обвинил американского президента во "враждебной политике". Северная Корея предупредила, что ответная реакция приведет к тому, что Соединенные Штаты окажутся в "очень серьезной ситуации". Что касается Китая, то, помимо "торговой войны", отношения с Вашингтоном грозят обострением из-за растущего влияния обеих стран на международной арене.
Кроме того, Лэнгтон предположила, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям внутри обеих стран. В итоге у премьер-министра Индии может не остаться выбора, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта, а учитывая взаимодействие с США, он, вероятно, перерастет в глобальный.
Автор статьи также напомнила о ситуации в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы. В результате, как сообщают местные жители, "в стране начался террор и постоянные перестрелки". Новая власть "открыла охоту" на тех, кто сотрудничал с Североатлантическим альянсом или с предыдущим правительством, и может повлиять на безопасность в регионе, подытожила Лэнгтон.
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12 октября, 13:12Сказано в эфире
"Война со всеми". США сменили стратегию в Азии?
 
В миреИзраильСШАТегеран (город)КНДР (Северная Корея)ТурцияКитайАфганистанНАТООрмузский пролив
 
 
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