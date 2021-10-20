https://ria.ru/20211020/vologda-1755340874.html
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину - РИА Новости, 20.10.2021
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:51
2021-10-20T10:51
2021-10-20T11:41
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
вологодская область
беломорск
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК."В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", — сказано в релизе.Из-за сомнений во вменяемости ей назначили судебную психиатрическую экспертизу.В ближайшее время следствие предъявит обвинение в убийстве малолетнего, наказание за которое предусматривает срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски, в которых участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве.По их данным, женщина встретила двух школьниц (одну потом отпустила) на улице, сладостями заманила к себе в дом и там убила, после чего уехала из региона. У нее самой двое детей, но нет родительских прав.Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Саму женщину нашли в соседней Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.Семья убитой числится неблагополучной и состоит на профилактическом учете.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755151921.html
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вологда
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РИА Новости
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области, вологодская область, беломорск
10:51 20.10.2021 (обновлено: 11:41 20.10.2021)
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину
Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде признала вину
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде
призналась в содеянном, сообщили в областном СК.
"В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", — сказано в релизе.
Из-за сомнений во вменяемости ей назначили судебную психиатрическую экспертизу.
В ближайшее время следствие предъявит обвинение в убийстве малолетнего, наказание за которое предусматривает срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски, в которых участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве.
По их данным, женщина встретила двух школьниц (одну потом отпустила) на улице, сладостями заманила к себе в дом и там убила, после чего уехала из региона. У нее самой двое детей, но нет родительских прав.
Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Саму женщину нашли в соседней Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска
, решается вопрос о ее доставке в Вологду.
Семья убитой числится неблагополучной и состоит на профилактическом учете.