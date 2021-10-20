Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/vologda-1755340874.html
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину - РИА Новости, 20.10.2021
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:51
2021-10-20T11:41
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
вологодская область
беломорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК."В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", — сказано в релизе.Из-за сомнений во вменяемости ей назначили судебную психиатрическую экспертизу.В ближайшее время следствие предъявит обвинение в убийстве малолетнего, наказание за которое предусматривает срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски, в которых участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве.По их данным, женщина встретила двух школьниц (одну потом отпустила) на улице, сладостями заманила к себе в дом и там убила, после чего уехала из региона. У нее самой двое детей, но нет родительских прав.Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Саму женщину нашли в соседней Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.Семья убитой числится неблагополучной и состоит на профилактическом учете.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755151921.html
https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html
вологда
вологодская область
беломорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области, вологодская область, беломорск
10:51 20.10.2021 (обновлено: 11:41 20.10.2021)
 
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде признала вину

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК.
"В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", — сказано в релизе.
Из-за сомнений во вменяемости ей назначили судебную психиатрическую экспертизу.
В ближайшее время следствие предъявит обвинение в убийстве малолетнего, наказание за которое предусматривает срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Сотрудники МЧС и СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области. Кадр видео
19 октября, 10:30
Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде
Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски, в которых участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве.
По их данным, женщина встретила двух школьниц (одну потом отпустила) на улице, сладостями заманила к себе в дом и там убила, после чего уехала из региона. У нее самой двое детей, но нет родительских прав.
Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Саму женщину нашли в соседней Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.
Семья убитой числится неблагополучной и состоит на профилактическом учете.
Сотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 13:26
В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы
 
ПроисшествияВологдаСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девятилетней девочки в Вологодской областиВологодская областьБеломорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфера
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфераДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"