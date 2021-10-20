https://ria.ru/20211020/vologda-1755340874.html

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину - РИА Новости, 20.10.2021

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:51

2021-10-20T10:51

2021-10-20T11:41

происшествия

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

вологодская область

беломорск

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном, сообщили в областном СК."В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", — сказано в релизе.Из-за сомнений во вменяемости ей назначили судебную психиатрическую экспертизу.В ближайшее время следствие предъявит обвинение в убийстве малолетнего, наказание за которое предусматривает срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски, в которых участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве.По их данным, женщина встретила двух школьниц (одну потом отпустила) на улице, сладостями заманила к себе в дом и там убила, после чего уехала из региона. У нее самой двое детей, но нет родительских прав.Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Саму женщину нашли в соседней Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.Семья убитой числится неблагополучной и состоит на профилактическом учете.

https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755151921.html

https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html

вологда

вологодская область

беломорск

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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области, вологодская область, беломорск