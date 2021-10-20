https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755430948.html

Греческий эпидемиолог заявил об эффективности вакцинации

Греческий эпидемиолог заявил об эффективности вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021

Греческий эпидемиолог заявил об эффективности вакцинации

Благодаря вакцинации Греция избежала около 8400 смертей и госпитализации 5560 человек в отделения интенсивной терапии, заявил главный эпидемиолог Греции... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:13

2021-10-20T16:13

2021-10-20T16:13

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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Благодаря вакцинации Греция избежала около 8400 смертей и госпитализации 5560 человек в отделения интенсивной терапии, заявил главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас на внеочередном брифинге, сославшись на анализ хода вакцинации.Профессор патологии и инфекционных заболеваний медицинского факультета Афинского университета имени Каподистрии, член экспертного комитета министерства здравоохранения, Циодрас ранее проводил регулярные брифинги по ситуации с коронавирусом. Несколько месяцев назад он заявил, что впредь будет встречаться с журналистами в экстренных случаях.Циодрас в среду представил исследование эффективности программы вакцинации от коронавируса в Греции и попытался убедить всех сделать прививки.По данным на 19 октября, в Греции были инфицированы коронавирусом в общей сложности 700 959 человек, умерли 15 447. На ИВЛ находятся 356 человек. Из интенсивной терапии были выписаны 3253 человек. Ежедневно умирают около 30 человек, выявляется порядка 3 000 инфицированных. В последние дни количество инфицированных растет. С начала вакцинации в стране с населением в 11 миллионов человек сделаны 12,45 миллиона прививок, по крайней мере одну дозу вакцины получили 6,558 миллиона человек, полностью вакцинированы 6,315 миллиона, а 230 тысяч получили третью, усиливающую прививку."По мере увеличения охвата населения вакцинацией случаи заболевания возникают и у вакцинированных людей. Это не означает, что вакцина неэффективна. Впечатление о том, что вакцины не работают, неверно. Вакцины чрезвычайно эффективны против серьезных заболеваний в любом возрасте, снижая риск не только в пожилом, но и в более молодом возрасте", - сказал эпидемиолог.По его словам, полная вакцинация сокращает на 91% смертность от Covid 19 для всех возрастов.Циодрас сообщил также, что до появления штамма дельта эффективность вакцин составляла от 92% до 98%, после его появления - от 71% до 96%.То есть эффективность вакцины сохраняется и после появления мутации дельта, заявил Циодрас."Благодаря вакцинации мы предотвратили около 8 400 смертей в нашей стране. 5560 человек избежали госпитализации в отделения интенсивной терапии", - сказал он."Тысяч госпитализаций, тысяч интубаций, госпитализаций в отделениях интенсивной терапии и смертельных случаев уже удалось избежать", - сказал профессор, подчеркнув важность вакцинации для всех граждан, но особенно для пожилых людей."Вакцины чрезвычайно безопасны и эффективны", - сказал он.

https://ria.ru/20211007/gretsiya-1753482582.html

https://ria.ru/20211001/gretsiya-1752685025.html

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в мире, вакцинация, греция, здоровье - общество, коронавирус covid-19