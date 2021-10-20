https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html
Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:23
коронавирус в россии
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владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации", - сказал президент на совещании.
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15:07 20.10.2021 (обновлено: 15:23 20.10.2021)
Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID-19