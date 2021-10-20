https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html

Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:23

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации", - сказал президент на совещании.

https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html

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2021

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