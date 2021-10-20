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Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова
Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова - РИА Новости, 20.10.2021
Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 79 регионах РФ уже введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий граждан. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:37
2021-10-20T14:53
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россия
коронавирус в россии
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вакцинация
татьяна голикова
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 79 регионах РФ уже введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий граждан."Для того, чтобы как-то остановить развитие этой ситуации, в 79 регионах постановлениями главных государственных санитарных врачей введена вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно", - сказала она, выступая на совещании по коронавирусу.
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общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация, татьяна голикова, вакцинация россиян от covid-19
14:37 20.10.2021 (обновлено: 14:53 20.10.2021)
 
Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова

Голикова: обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в 79 регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 79 регионах РФ уже введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий граждан.
"Для того, чтобы как-то остановить развитие этой ситуации, в 79 регионах постановлениями главных государственных санитарных врачей введена вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно", - сказала она, выступая на совещании по коронавирусу.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус в РоссииВакцинацияТатьяна ГоликоваВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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