https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755399524.html

Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова

Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова - РИА Новости, 20.10.2021

Обязательную вакцинацию ввели в 79 регионах, сообщила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 79 регионах РФ уже введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий граждан. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:37

2021-10-20T14:37

2021-10-20T14:53

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 79 регионах РФ уже введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий граждан."Для того, чтобы как-то остановить развитие этой ситуации, в 79 регионах постановлениями главных государственных санитарных врачей введена вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно", - сказала она, выступая на совещании по коронавирусу.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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