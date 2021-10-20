https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755398127.html

Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными

Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными

Темпы вакцинации от коронавируса в России до сих пор недостаточны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:34

2021-10-20T14:46

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России до сих пор недостаточны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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