https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755398127.html
Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными
Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными
Темпы вакцинации от коронавируса в России до сих пор недостаточны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:34
2021-10-20T14:46
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России до сих пор недостаточны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:34 20.10.2021 (обновлено: 14:46 20.10.2021)
Голикова назвала темпы вакцинации в России недостаточными
Вице-премьер Голикова назвала темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточными