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В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 20.10.2021

В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Калмыкии, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:04

2021-10-20T13:04

2021-10-20T13:49

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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Калмыкии, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева.Согласно документу, в Калмыкии ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, ежедневный темп прироста за период с 11 по 17 октября составляет около 0,19% от общего числа случаев. При этом, говорится в документе, темпы вакцинации в регионе в 1,4 раза ниже средних показателей по стране."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев следующим категориям: лица в возрасте 60 лет и старше, работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций, работники образовательных организаций, ...сотрудники правоохранительных органов, …лица, работающие вахтовым методом, волонтеры", - говорится в постановлении.Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, - работники торговли, салонов красоты, сферы бытовых услуг, МФЦ, ЖКХ, досуговых учреждений, гостиничного бизнеса, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановил привить к 15 ноября первой дозой вакцины, а к 15 декабря – второй.По данным оперштаба, в Калмыкии на 20 октября зарегистрировано 31 636 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 60 – за последние сутки, скончались за всё время 637 человек.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19