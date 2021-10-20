https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755381063.html
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 20.10.2021
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Калмыкии, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:04
2021-10-20T13:04
2021-10-20T13:49
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Калмыкии, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева.Согласно документу, в Калмыкии ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, ежедневный темп прироста за период с 11 по 17 октября составляет около 0,19% от общего числа случаев. При этом, говорится в документе, темпы вакцинации в регионе в 1,4 раза ниже средних показателей по стране."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев следующим категориям: лица в возрасте 60 лет и старше, работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций, работники образовательных организаций, ...сотрудники правоохранительных органов, …лица, работающие вахтовым методом, волонтеры", - говорится в постановлении.Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, - работники торговли, салонов красоты, сферы бытовых услуг, МФЦ, ЖКХ, досуговых учреждений, гостиничного бизнеса, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановил привить к 15 ноября первой дозой вакцины, а к 15 декабря – второй.По данным оперштаба, в Калмыкии на 20 октября зарегистрировано 31 636 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 60 – за последние сутки, скончались за всё время 637 человек.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:04 20.10.2021 (обновлено: 13:49 20.10.2021)
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и работников образования
ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости.
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Калмыкии
, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева.
Согласно документу, в Калмыкии ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, ежедневный темп прироста за период с 11 по 17 октября составляет около 0,19% от общего числа случаев. При этом, говорится в документе, темпы вакцинации в регионе в 1,4 раза ниже средних показателей по стране.
"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев следующим категориям: лица в возрасте 60 лет и старше, работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций, работники образовательных организаций, ...сотрудники правоохранительных органов, …лица, работающие вахтовым методом, волонтеры", - говорится в постановлении.
Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, - работники торговли, салонов красоты, сферы бытовых услуг, МФЦ, ЖКХ, досуговых учреждений, гостиничного бизнеса, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановил привить к 15 ноября первой дозой вакцины, а к 15 декабря – второй.
По данным оперштаба, в Калмыкии на 20 октября зарегистрировано 31 636 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 60 – за последние сутки, скончались за всё время 637 человек.