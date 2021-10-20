https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755330971.html

В Крыму призвали привить от COVID-19 700 тысяч человек к декабрю

В Крыму призвали привить от COVID-19 700 тысяч человек к декабрю - РИА Новости, 20.10.2021

В Крыму призвали привить от COVID-19 700 тысяч человек к декабрю

Около 700 тысяч жителей Крыма необходимо вакцинировать от коронавируса к декабрю для достижения в республике популяционного иммунитета, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:08

2021-10-20T10:08

2021-10-20T10:16

распространение коронавируса

общество

севастополь

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Около 700 тысяч жителей Крыма необходимо вакцинировать от коронавируса к декабрю для достижения в республике популяционного иммунитета, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский."Всего для создания популяционного иммунитета (в Крыму) мы должны достичь показателя 80% - это 1 миллион 212 тысяч человек. На сегодня первым компонентом вакцины привилось 560 тысяч человек, обоими компонентами 515 тысяч. Для создания популяционного иммунитета надо привить порядка 700 тысяч человек", - сказал Лясковский."Мы все лето на всех площадках призывали всех вакцинироваться, чтобы не допустить такое распространение (коронавируса), как сейчас. Минздрав и дальше может разворачивать койки, закрывать плановую помощь – дальше развитие ситуации (в случае, если будет низкий уровень вакцинации - ред) только негативное. Если не будет привито население, может наступить коллапс. Коечный фонд не бесконечен, людские ресурсы, квалифицированные кадры – тоже", - сказал в ходе брифинга в среду Лясковский.Он добавил, что вакцинацию необходимо провести быстро для достижения необходимого результата, то есть к декабрю, как это указано в постановлении управления Роспотребнадзора. Сейчас в регионе развернуто 128 пунктов вакцинации, на данный момент в наличии 177 тысяч доз вакцин."На сегодня нагрузка даже по сравнению с сентябрем на скорую медицинскую помощь и первичное звено медицины возросла в 10 раз. Количество звонков на "скорую" увеличилось в 10 раз. А количество заболевших по сравнению с сентябрем увеличилось в три раза, это очень много", - сказал Лясковский.За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса. В Крыму для больных COVID-19 уже развернуто 4630 коек. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, сообщило накануне в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Под обязательную вакцинацию подпадают лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Кроме того, это касается работников гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, многофункциональных центров, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753523805.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19