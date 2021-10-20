https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755492205.html
В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие месяцы
В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие месяцы - РИА Новости, 20.10.2021
В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие месяцы
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T22:29
2021-10-20T22:29
2021-10-20T23:22
воз
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
спутник
кирилл дмитриев
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."ВОЗ только, что объявила что они возобновляют свое рассмотрение "Спутник V", мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. И мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.В середине сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщал журналистам, что вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.РФПИ - инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи.
https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html
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воз, российский фонд прямых инвестиций, спутник, кирилл дмитриев, россия, вакцина "спутник v"
22:29 20.10.2021 (обновлено: 23:22 20.10.2021)
В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие месяцы
Глава РФПИ Дмитриев рассчитывает на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие два месяца