https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755439313.html

Шапша попросил десять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для мигрантов

Шапша попросил десять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для мигрантов - РИА Новости, 20.10.2021

Шапша попросил десять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил выделить дополнительно 10 тысяч доз вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" для проведения прививок... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:51

2021-10-20T16:51

2021-10-20T16:51

калужская область

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КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил выделить дополнительно 10 тысяч доз вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" для проведения прививок мигрантам, прибывающим в регион, сообщает областное правительство.В среду Шапша принял участие в видеоселекторном совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация и ход вакцинации против новой коронавирусной инфекции в российских регионах.Калужский губернатор рассказал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе напряженная. Только за последние сутки выявлено 166 инфицированных граждан. В этой связи специализированный коечный фонд увеличен до 2320 мест. Из них 1462 койки обеспечены кислородной поддержкой. В настоящее время в стационарах проходит лечение 1931 пациент. Резерв коечного фонда составляет 17%."Предвидя эту ситуацию, мы буквально за полгода построили новый инфекционный госпиталь на 450 мест, с собственной кислородной станцией, полностью оснащенный необходимым оборудованием. Это нам позволило создать резерв коек и в дальнейшем при возможности освободить лечебную сеть для оказания людям плановой медицинской помощи", - отметил губернатор.Шапша также сообщил, что с начала массовой прививочной кампании в Калужскую область поступило свыше 451 тысячи доз вакцин. Для формирования коллективного иммунитета планируется привить свыше 650 тысяч человек. В настоящее время привиты более 321 тысячи жителей региона. Губернатор отметил, что на днях, в соответствии с требованиями главного санитарного врача по Калужской области, подписал постановление правительства области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан – это порядка 300 тысяч человек.Сообщается, что в ходе выступления Шапша обратился с просьбой рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения Калужской области дополнительно 10 тысяч доз вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" для проведения прививок мигрантам, прибывающим в регион."На территории Калужской области работает многофункциональный миграционный центр. Достаточно большое количество мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства проходит через него - в день от 250 до 500 человек, которые не имеют полиса обязательного медицинского страхования. Вакцинация для них осуществляется на возмездной основе. И мы обязательно постараемся их привить", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20211020/biznes-1755317708.html

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