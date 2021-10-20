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Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском - РИА Новости, 20.10.2021

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском

Сумма ущерба природе из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море вблизи Новороссийска на терминале компании КТК составила 4,48 миллиарда рублей, сообщила глава... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:15

2021-10-20T16:15

2021-10-20T16:30

происшествия

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

черное море

россия

светлана радионова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сумма ущерба природе из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море вблизи Новороссийска на терминале компании КТК составила 4,48 миллиарда рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Instagram."Федеральная Служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске. Он составил 4 482 397 831 рубль", - говориться в сообщении.Радионова напомнила, что разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа.

https://ria.ru/20210817/plenka-1746049943.html

новороссийск

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), черное море, россия, светлана радионова