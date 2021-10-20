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Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском - РИА Новости, 20.10.2021
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском
Сумма ущерба природе из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море вблизи Новороссийска на терминале компании КТК составила 4,48 миллиарда рублей, сообщила глава... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:15
2021-10-20T16:15
2021-10-20T16:30
происшествия
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
черное море
россия
светлана радионова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сумма ущерба природе из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море вблизи Новороссийска на терминале компании КТК составила 4,48 миллиарда рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Instagram."Федеральная Служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске. Он составил 4 482 397 831 рубль", - говориться в сообщении.Радионова напомнила, что разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа.
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происшествия, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), черное море, россия, светлана радионова
16:15 20.10.2021 (обновлено: 16:30 20.10.2021)
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском в 4,5 миллиарда рублей