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Ущерб от преступлений превысил 345 миллиардов рублей
Ущерб от преступлений превысил 345 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2021
Ущерб от преступлений превысил 345 миллиардов рублей
С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей, следует из статистики МВД, опубликованной на сайте ведомства. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:28
2021-10-20T08:38
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей, следует из статистики МВД, опубликованной на сайте ведомства.Основная часть (более 88%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.За указанный период погибли 17,7 тысячи человек, 24,7 тысячи пострадали. На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тысячи человек), на города и поселки городского типа — 68% от общего числа людей, здоровью которых причинили тяжкий вред (16,8 тысячи человек).В то же время число случаев экстремизма с января по сентябрь выросло более чем на 30%. "Зарегистрировано 1776 преступлений террористического характера (-4,1%) и 854 преступления экстремистской направленности (+31,2%)", — говорится в статистике.Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-му преступлению оказались причастны несовершеннолетние.Организованные преступные группы или преступные сообщества в 2021 году совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на четверть больше, чем в прошлом году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений увеличился с 8,6 до десяти процентов.В августе в МВД сообщили, что общее количество преступлений за первые семь месяцев 2021 года сократилось на 8,4%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 8,4%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 12,4%, разбоев — на 19,5%, грабежей — на 20,4%.За этот период также снизился уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах стало меньше разбойных нападений на 19,8%, грабежей — на 25,2%, краж — на 6,4%. Общее число преступлений в общественных местах сократилось на 3,7%.Кроме того, по итогам семи месяцев 2021 года заметно уменьшилось число квартирных краж, хищений транспортных средств и угонов (на 19,5%, 27,4% и 16,3% соответственно).
https://ria.ru/20211018/prestuplenie-1755021983.html
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происшествия, россия
07:28 20.10.2021 (обновлено: 08:38 20.10.2021)
 
Ущерб от преступлений превысил 345 миллиардов рублей

МВД сообщило, что ущерб от преступлений в 2021 году превысил 345 миллиардов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей, следует из статистики МВД, опубликованной на сайте ведомства.

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 345,7 миллиарда рублей, что на 11,9% меньше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.

Основная часть (более 88%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
За указанный период погибли 17,7 тысячи человек, 24,7 тысячи пострадали. На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тысячи человек), на города и поселки городского типа — 68% от общего числа людей, здоровью которых причинили тяжкий вред (16,8 тысячи человек).
В то же время число случаев экстремизма с января по сентябрь выросло более чем на 30%. "Зарегистрировано 1776 преступлений террористического характера (-4,1%) и 854 преступления экстремистской направленности (+31,2%)", — говорится в статистике.
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Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-му преступлению оказались причастны несовершеннолетние.
Организованные преступные группы или преступные сообщества в 2021 году совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на четверть больше, чем в прошлом году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений увеличился с 8,6 до десяти процентов.
В августе в МВД сообщили, что общее количество преступлений за первые семь месяцев 2021 года сократилось на 8,4%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 8,4%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 12,4%, разбоев — на 19,5%, грабежей — на 20,4%.
За этот период также снизился уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах стало меньше разбойных нападений на 19,8%, грабежей — на 25,2%, краж — на 6,4%. Общее число преступлений в общественных местах сократилось на 3,7%.

Кроме того, по итогам семи месяцев 2021 года заметно уменьшилось число квартирных краж, хищений транспортных средств и угонов (на 19,5%, 27,4% и 16,3% соответственно).
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