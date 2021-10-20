Украинский телеканал заявил о давлении со стороны офиса Зеленского
Телеканал "Украина 24" сообщил о давлении на редакцию со стороны офиса Зеленского
Здание администрации президента Украины
КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Новостной телеканал "Украина 24" вслед за "UA: Первый" сообщил о давлении на редакцию со стороны офиса президента Украины, соответствующее заявление в прямом эфире сделала ведущая Елена Чабак.
Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы со стороны офиса президента Украины.
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"Первым об указаниях от офиса президента заявил ведущий главного шоу Украины Савик Шустер. Позднее с подобной проблемой столкнулся телеканал "Украина 24", когда нашему телеканалу ставили условия. Мы на них не соглашались. Сейчас депутаты "Слуги народа" появляются только в некоторых программах, где устраивают скандалы и срывают эфиры", - сказала Чабак в среду.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".