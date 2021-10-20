Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755373087.html
На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями
На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями - РИА Новости, 20.10.2021
На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями
Национальный банк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, ограничения будут касаться только... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:33
2021-10-20T12:46
экономика
украина
нацбанк украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742881782_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_e87f15bfebf53dd84c18f8e704a1ced4.jpg
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, ограничения будут касаться только депозитных счетов населения, сообщает в среду интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на документ регулятора, который есть у них в распоряжении."Нацбанк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Вчера Нацбанк разослал соответствующий документ по банковской системе", - говорится в сообщении издания в Telegram. Также издание опубликовало фото соответствующего документа.Издание со ссылкой на источники сообщило, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.Заместитель председателя правления одного из украинских банков в комментарии "Страна.ua" сообщил, что в банках, скорее всего, свернут прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные. "Банки, наверняка, свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой - нет. Проще прикрыть все и сразу", - цитирует собеседника издание.
https://ria.ru/20210820/sberbank-1746533803.html
https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752829393.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742881782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1d79ea39a87a844d871a195805fd33d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, нацбанк украины
Материал дополняется
12:33 20.10.2021 (обновлено: 12:46 20.10.2021)
 
На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями

Нацбанк Украины запретит банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, ограничения будут касаться только депозитных счетов населения, сообщает в среду интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на документ регулятора, который есть у них в распоряжении.
"Нацбанк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Вчера Нацбанк разослал соответствующий документ по банковской системе", - говорится в сообщении издания в Telegram. Также издание опубликовало фото соответствующего документа.
Отделение Сбербанка в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 13:31
На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд
Издание со ссылкой на источники сообщило, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.
Заместитель председателя правления одного из украинских банков в комментарии "Страна.ua" сообщил, что в банках, скорее всего, свернут прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные. "Банки, наверняка, свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой - нет. Проще прикрыть все и сразу", - цитирует собеседника издание.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 22:04
Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества
 
ЭкономикаУкраинаНацбанк Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфера
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфераДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"