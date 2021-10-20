https://ria.ru/20211020/ukraina-1755373087.html

На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями

На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями - РИА Новости, 20.10.2021

На Украине запретят пополнять депозиты российскими рублями

Национальный банк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, ограничения будут касаться только... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:33

2021-10-20T12:33

2021-10-20T12:46

экономика

украина

нацбанк украины

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов, ограничения будут касаться только депозитных счетов населения, сообщает в среду интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на документ регулятора, который есть у них в распоряжении."Нацбанк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Вчера Нацбанк разослал соответствующий документ по банковской системе", - говорится в сообщении издания в Telegram. Также издание опубликовало фото соответствующего документа.Издание со ссылкой на источники сообщило, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.Заместитель председателя правления одного из украинских банков в комментарии "Страна.ua" сообщил, что в банках, скорее всего, свернут прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные. "Банки, наверняка, свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой - нет. Проще прикрыть все и сразу", - цитирует собеседника издание.

https://ria.ru/20210820/sberbank-1746533803.html

https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752829393.html

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экономика, украина, нацбанк украины