https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html

"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру

"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру - РИА Новости, 20.10.2021

"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру

В Киеве снова заговорили о создании "единой незалежной церкви" — на этот раз на базе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и грекокатоликов, которые РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T10:54

религия

киев

ватикан

организация украинских националистов

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В Киеве снова заговорили о создании "единой незалежной церкви" — на этот раз на базе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и грекокатоликов, которые подчиняются папе римскому. Ради этого готовы отменить Брестскую унию, подписанную в октябре 1596-го. О причинах и последствиях рождения "суперцеркви" — в материале РИА Новости.Запасной игрокВ хитросплетениях церковной политики на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей долгие годы игнорировал довольно важную структуру — Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ), чья история уходит корнями в глубь веков. В октябре 1596-го в Бресте подписали унию. Согласно документу, все православные тогдашней Речи Посполитой принимали власть папы римского и католические догматы. При этом собственный — византийский — обряд сохраняли. Так возникла Русская униатская церковь.Ее преемницей с распадом польского королевства в XIX веке стала УГКЦ, в чьи храмы сейчас ходят четыре с половиной миллиона украинцев. Большинство общин, а их свыше трех тысяч, — на западе страны.Но это не главное. Униаты в наши дни — скорее не религиозная, а политическая сила. Причем довольно серьезная."Грекокатолики были гонимы и в императорской России, и в советской. Именно из-за этого они выработали четкую позицию — антироссийскую. И в результате униаты стали первой по-настоящему национальной церковью Украины", — поясняет историк-ватиканист Алексей Юдин.Поэтому УГКЦ уже давно оседлала националистическую повестку. Ее священники были идейными вдохновителями различных движений на протяжении всего XX столетия. И сегодня именно они зачастую становятся капелланами в "Азове"* или "Правом секторе"*. Недавно, например, освятили памятный крест бойцам ОУН-УПА*.Само собой, униатские деятели постоянно говорят о "борьбе с внутренним врагом", под которым подразумевают каноническую Украинскую православную церковь. Это и роднит УГКЦ с раскольнической ПЦУ, которая в январе 2019-го получила от Константинополя томос. Например, лидер грекокатоликов архиепископ Святослав Шевченко заявил, что от войны в Донбассе "устали лишь те, кто хочет спасти свою шкуру". А глава раскольников Епифаний Думенко публично говорил, что диалог с жителями неподконтрольных Киеву территорий "нужно вести языком пушек".Такая идеологическая близость привела — что логично — к разговорам о слиянии. В 2019-м структуры договорились создать "дорожную карту дальнейшего сотрудничества". Правда, тогда все ограничилось словами. Теперь же представители организаций часто совершают совместные богослужения — например, панихиды "по павшим героям" или жертвам голодомора.А патриарх Варфоломей регулярно встречается в Ватикане с папой Франциском, подчеркивая близость православных и католиков.Новая унияВполне возможно, что Брестскую унию могут обнулить и принять вместо нее новую."Один из вариантов новой унии предполагает объединение по принципу матрешки: всех верующих на территории страны объявляют подданными патриарха Варфоломея, а он, в свою очередь, признает первенство Рима", — указывает историк православной церкви Владислав Петрушко.Главная цель проекта, по его словам, — создание на Украине единой церковной структуры, которая, с одной стороны, стимулировала бы общение между Ватиканом и Константинополем, а с другой — стала бы монополистом на религиозном поле страны.Ученый также отметил, что 20-25 лет назад уже обсуждали проект создания "церкви двойной юрисдикции", которая одновременно бы подчинялась Константинополю и Ватикану. "Логика такова: униаты — одновременно наследники Церкви Святого Владимира, то есть православия, и Брестской унии — католицизма. И в перспективе именно они должны стать мостом для соединения во Вселенскую церковь", — говорит Петрушко.Но чтобы отменить старый договор 1596-го, нужна политическая воля Ватикана. Впрочем, Святой престол пока молчит.Судьбоносный визитДело в том, что УГКЦ — довольно самостоятельна, однако встроена в жесткую иерархию католической церкви и полностью зависит от решений понтифика. При этом униатское духовенство открыто критикует Ватикан, о чем высказался и сам папа Франциск. Летом 2019-го он намекнул, что пора "заниматься духовной миссией", а не политическими играми.Сейчас же понтифик воздерживается от комментариев, хотя призывы к объединению украинских грекокатоликов и структуры Епифания Думенко с каждым днем звучат все громче."Ответ на вопрос о возможном слиянии ПЦУ и УГКЦ мы получим после визита Франциска на Украину, который анонсировали несколько недель назад. Правда, Святой престол эту информацию до сих пор не подтвердил", — уточняет Владислав Петрушко.По его мнению, если понтифик все же посетит Украину и поддержит объединение, тем самым он признает православную страну своей вотчиной. Ведь слияние пройдет на его условиях — униаты поглотят ПЦУ.От визита Франциска зависит и судьба канонической УПЦ, которая формально входит в Московский патриархат. Эксперт полагает, что создание "суперцеркви" может стать поводом для глобального конфликта между Русской православной церковью и Ватиканом.*Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.

https://ria.ru/20190512/1553431609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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