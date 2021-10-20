Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html
"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру
"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру - РИА Новости, 20.10.2021
"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру
В Киеве снова заговорили о создании "единой незалежной церкви" — на этот раз на базе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и грекокатоликов, которые РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:00
2021-10-20T10:54
религия
киев
ватикан
организация украинских националистов
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
украинская повстанческая армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101444/93/1014449331_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_ad409b9cc48b20656c5e0f4af62967be.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В Киеве снова заговорили о создании "единой незалежной церкви" — на этот раз на базе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и грекокатоликов, которые подчиняются папе римскому. Ради этого готовы отменить Брестскую унию, подписанную в октябре 1596-го. О причинах и последствиях рождения "суперцеркви" — в материале РИА Новости.Запасной игрокВ хитросплетениях церковной политики на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей долгие годы игнорировал довольно важную структуру — Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ), чья история уходит корнями в глубь веков. В октябре 1596-го в Бресте подписали унию. Согласно документу, все православные тогдашней Речи Посполитой принимали власть папы римского и католические догматы. При этом собственный — византийский — обряд сохраняли. Так возникла Русская униатская церковь.Ее преемницей с распадом польского королевства в XIX веке стала УГКЦ, в чьи храмы сейчас ходят четыре с половиной миллиона украинцев. Большинство общин, а их свыше трех тысяч, — на западе страны.Но это не главное. Униаты в наши дни — скорее не религиозная, а политическая сила. Причем довольно серьезная."Грекокатолики были гонимы и в императорской России, и в советской. Именно из-за этого они выработали четкую позицию — антироссийскую. И в результате униаты стали первой по-настоящему национальной церковью Украины", — поясняет историк-ватиканист Алексей Юдин.Поэтому УГКЦ уже давно оседлала националистическую повестку. Ее священники были идейными вдохновителями различных движений на протяжении всего XX столетия. И сегодня именно они зачастую становятся капелланами в "Азове"* или "Правом секторе"*. Недавно, например, освятили памятный крест бойцам ОУН-УПА*.Само собой, униатские деятели постоянно говорят о "борьбе с внутренним врагом", под которым подразумевают каноническую Украинскую православную церковь. Это и роднит УГКЦ с раскольнической ПЦУ, которая в январе 2019-го получила от Константинополя томос. Например, лидер грекокатоликов архиепископ Святослав Шевченко заявил, что от войны в Донбассе "устали лишь те, кто хочет спасти свою шкуру". А глава раскольников Епифаний Думенко публично говорил, что диалог с жителями неподконтрольных Киеву территорий "нужно вести языком пушек".Такая идеологическая близость привела — что логично — к разговорам о слиянии. В 2019-м структуры договорились создать "дорожную карту дальнейшего сотрудничества". Правда, тогда все ограничилось словами. Теперь же представители организаций часто совершают совместные богослужения — например, панихиды "по павшим героям" или жертвам голодомора.А патриарх Варфоломей регулярно встречается в Ватикане с папой Франциском, подчеркивая близость православных и католиков.Новая унияВполне возможно, что Брестскую унию могут обнулить и принять вместо нее новую."Один из вариантов новой унии предполагает объединение по принципу матрешки: всех верующих на территории страны объявляют подданными патриарха Варфоломея, а он, в свою очередь, признает первенство Рима", — указывает историк православной церкви Владислав Петрушко.Главная цель проекта, по его словам, — создание на Украине единой церковной структуры, которая, с одной стороны, стимулировала бы общение между Ватиканом и Константинополем, а с другой — стала бы монополистом на религиозном поле страны.Ученый также отметил, что 20-25 лет назад уже обсуждали проект создания "церкви двойной юрисдикции", которая одновременно бы подчинялась Константинополю и Ватикану. "Логика такова: униаты — одновременно наследники Церкви Святого Владимира, то есть православия, и Брестской унии — католицизма. И в перспективе именно они должны стать мостом для соединения во Вселенскую церковь", — говорит Петрушко.Но чтобы отменить старый договор 1596-го, нужна политическая воля Ватикана. Впрочем, Святой престол пока молчит.Судьбоносный визитДело в том, что УГКЦ — довольно самостоятельна, однако встроена в жесткую иерархию католической церкви и полностью зависит от решений понтифика. При этом униатское духовенство открыто критикует Ватикан, о чем высказался и сам папа Франциск. Летом 2019-го он намекнул, что пора "заниматься духовной миссией", а не политическими играми.Сейчас же понтифик воздерживается от комментариев, хотя призывы к объединению украинских грекокатоликов и структуры Епифания Думенко с каждым днем звучат все громче."Ответ на вопрос о возможном слиянии ПЦУ и УГКЦ мы получим после визита Франциска на Украину, который анонсировали несколько недель назад. Правда, Святой престол эту информацию до сих пор не подтвердил", — уточняет Владислав Петрушко.По его мнению, если понтифик все же посетит Украину и поддержит объединение, тем самым он признает православную страну своей вотчиной. Ведь слияние пройдет на его условиях — униаты поглотят ПЦУ.От визита Франциска зависит и судьба канонической УПЦ, которая формально входит в Московский патриархат. Эксперт полагает, что создание "суперцеркви" может стать поводом для глобального конфликта между Русской православной церковью и Ватиканом.*Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.
https://ria.ru/20190512/1553431609.html
киев
ватикан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101444/93/1014449331_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a87d3a44f44441f41f4549d2ab76287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, ватикан, организация украинских националистов, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, украинская повстанческая армия, епифаний думенко, россия
08:00 20.10.2021 (обновлено: 10:54 20.10.2021)
 

"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСовместная молитва за Украину состоялась в канун выборов
Совместная молитва за Украину состоялась в канун выборов - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В Киеве снова заговорили о создании "единой незалежной церкви" — на этот раз на базе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и грекокатоликов, которые подчиняются папе римскому. Ради этого готовы отменить Брестскую унию, подписанную в октябре 1596-го. О причинах и последствиях рождения "суперцеркви" — в материале РИА Новости.

Запасной игрок

В хитросплетениях церковной политики на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей долгие годы игнорировал довольно важную структуру — Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ), чья история уходит корнями в глубь веков. В октябре 1596-го в Бресте подписали унию. Согласно документу, все православные тогдашней Речи Посполитой принимали власть папы римского и католические догматы. При этом собственный — византийский — обряд сохраняли. Так возникла Русская униатская церковь.
Ее преемницей с распадом польского королевства в XIX веке стала УГКЦ, в чьи храмы сейчас ходят четыре с половиной миллиона украинцев. Большинство общин, а их свыше трех тысяч, — на западе страны.
Но это не главное. Униаты в наши дни — скорее не религиозная, а политическая сила. Причем довольно серьезная.
"Грекокатолики были гонимы и в императорской России, и в советской. Именно из-за этого они выработали четкую позицию — антироссийскую. И в результате униаты стали первой по-настоящему национальной церковью Украины", — поясняет историк-ватиканист Алексей Юдин.
Поэтому УГКЦ уже давно оседлала националистическую повестку. Ее священники были идейными вдохновителями различных движений на протяжении всего XX столетия. И сегодня именно они зачастую становятся капелланами в "Азове"* или "Правом секторе"*. Недавно, например, освятили памятный крест бойцам ОУН-УПА*.
© Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦВстреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с Епифанием Думенко (слева)
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с с Епифанием Думенко (слева)
© Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с Епифанием Думенко (слева)
Само собой, униатские деятели постоянно говорят о "борьбе с внутренним врагом", под которым подразумевают каноническую Украинскую православную церковь. Это и роднит УГКЦ с раскольнической ПЦУ, которая в январе 2019-го получила от Константинополя томос. Например, лидер грекокатоликов архиепископ Святослав Шевченко заявил, что от войны в Донбассе "устали лишь те, кто хочет спасти свою шкуру". А глава раскольников Епифаний Думенко публично говорил, что диалог с жителями неподконтрольных Киеву территорий "нужно вести языком пушек".
Такая идеологическая близость привела — что логично — к разговорам о слиянии. В 2019-м структуры договорились создать "дорожную карту дальнейшего сотрудничества". Правда, тогда все ограничилось словами. Теперь же представители организаций часто совершают совместные богослужения — например, панихиды "по павшим героям" или жертвам голодомора.
А патриарх Варфоломей регулярно встречается в Ватикане с папой Франциском, подчеркивая близость православных и католиков.

Новая уния

Вполне возможно, что Брестскую унию могут обнулить и принять вместо нее новую.
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
"Один из вариантов новой унии предполагает объединение по принципу матрешки: всех верующих на территории страны объявляют подданными патриарха Варфоломея, а он, в свою очередь, признает первенство Рима", — указывает историк православной церкви Владислав Петрушко.
Главная цель проекта, по его словам, — создание на Украине единой церковной структуры, которая, с одной стороны, стимулировала бы общение между Ватиканом и Константинополем, а с другой — стала бы монополистом на религиозном поле страны.
Ученый также отметил, что 20-25 лет назад уже обсуждали проект создания "церкви двойной юрисдикции", которая одновременно бы подчинялась Константинополю и Ватикану. "Логика такова: униаты — одновременно наследники Церкви Святого Владимира, то есть православия, и Брестской унии — католицизма. И в перспективе именно они должны стать мостом для соединения во Вселенскую церковь", — говорит Петрушко.
Глава Украинской грекокатолической церкви епископ Святослав (Шевчук)
Глава Украинской греко-католической церкви епископ Святослав (Шевчук)
Глава Украинской грекокатолической церкви епископ Святослав (Шевчук)
Но чтобы отменить старый договор 1596-го, нужна политическая воля Ватикана. Впрочем, Святой престол пока молчит.

Судьбоносный визит

Дело в том, что УГКЦ — довольно самостоятельна, однако встроена в жесткую иерархию католической церкви и полностью зависит от решений понтифика. При этом униатское духовенство открыто критикует Ватикан, о чем высказался и сам папа Франциск. Летом 2019-го он намекнул, что пора "заниматься духовной миссией", а не политическими играми.
Сейчас же понтифик воздерживается от комментариев, хотя призывы к объединению украинских грекокатоликов и структуры Епифания Думенко с каждым днем звучат все громче.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск
"Ответ на вопрос о возможном слиянии ПЦУ и УГКЦ мы получим после визита Франциска на Украину, который анонсировали несколько недель назад. Правда, Святой престол эту информацию до сих пор не подтвердил", — уточняет Владислав Петрушко.
По его мнению, если понтифик все же посетит Украину и поддержит объединение, тем самым он признает православную страну своей вотчиной. Ведь слияние пройдет на его условиях — униаты поглотят ПЦУ.
От визита Франциска зависит и судьба канонической УПЦ, которая формально входит в Московский патриархат. Эксперт полагает, что создание "суперцеркви" может стать поводом для глобального конфликта между Русской православной церковью и Ватиканом.
Глава новой церкви Украины Епифаний - РИА Новости, 1920, 12.05.2019
12 мая 2019, 22:09Религия
Глава "новой церкви" Украины заявил о возможном объединении с униатами
*Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.
 
РелигияКиевВатиканОрганизация украинских националистовФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьАналитика - Религия и мировоззрениеУкраинская повстанческая армияЕпифаний ДуменкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфера
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфераДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"