https://ria.ru/20211020/udalenka-1755381911.html

Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку

Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку - РИА Новости, 20.10.2021

Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку

Москвичи, находящиеся в командировке или в отпуске, могут входить в 30% тех, кого переведут на дистанционный режим, сообщает в среду столичный оперативный штаб... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:09

2021-10-20T13:09

2021-10-20T13:12

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичи, находящиеся в командировке или в отпуске, могут входить в 30% тех, кого переведут на дистанционный режим, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.На вопрос, могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, быть включены в норму 30% работников, переводимых на дистанционный режим, в оперштабе ответили, что могут. "Могут. Так как эта мера направлена на сокращение передвижений жителей именно по Москве", - говорится в сообщении.Что касается оформления больничных работающим гражданам, которые должны соблюдать режим изоляции, в оперштабе ответили, что такой документ готовится."Нормативно-правовой акт, который определит порядок оформления больничных листов, сейчас готовится на федеральном уровне. В ближайшее время он будет опубликован", - говорится в материале.

https://ria.ru/20211019/udalenka-1755259441.html

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