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Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку
Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку - РИА Новости, 20.10.2021
Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку
Москвичи, находящиеся в командировке или в отпуске, могут входить в 30% тех, кого переведут на дистанционный режим, сообщает в среду столичный оперативный штаб... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:09
2021-10-20T13:12
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичи, находящиеся в командировке или в отпуске, могут входить в 30% тех, кого переведут на дистанционный режим, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.На вопрос, могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, быть включены в норму 30% работников, переводимых на дистанционный режим, в оперштабе ответили, что могут. "Могут. Так как эта мера направлена на сокращение передвижений жителей именно по Москве", - говорится в сообщении.Что касается оформления больничных работающим гражданам, которые должны соблюдать режим изоляции, в оперштабе ответили, что такой документ готовится."Нормативно-правовой акт, который определит порядок оформления больничных листов, сейчас готовится на федеральном уровне. В ближайшее время он будет опубликован", - говорится в материале.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм, туризм
13:09 20.10.2021 (обновлено: 13:12 20.10.2021)
 
Москвичей после командировки или отпуска предложили переводить на удаленку

Оперштаб предложил переводить на удаленку москвичей после командировки или отпуска

© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичи, находящиеся в командировке или в отпуске, могут входить в 30% тех, кого переведут на дистанционный режим, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
На вопрос, могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, быть включены в норму 30% работников, переводимых на дистанционный режим, в оперштабе ответили, что могут. "Могут. Так как эта мера направлена на сокращение передвижений жителей именно по Москве", - говорится в сообщении.
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Что касается оформления больничных работающим гражданам, которые должны соблюдать режим изоляции, в оперштабе ответили, что такой документ готовится.
"Нормативно-правовой акт, который определит порядок оформления больничных листов, сейчас готовится на федеральном уровне. В ближайшее время он будет опубликован", - говорится в материале.
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