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https://ria.ru/20211020/ucheniya-1755391820.html
Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году
Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2021
Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году
Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения "Щит Союза", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:03
2021-10-20T14:03
союзное государство
безопасность
белоруссия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы белоруссии
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения "Щит Союза", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Белоруссии они называются "Запад", в России - "Щит Союза". В сентябре 2019 года учения "Щит Союза" проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами."Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", - сказал Шойгу.Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. "Договорились продолжить её, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года", - пояснил Шойгу.Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html
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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы белоруссии, россия
14:03 20.10.2021
 
Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году

Россия и Белоруссия договорились о проведении совместных учений "Щит Союза" в 2023 году

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения "Щит Союза", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.
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Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Белоруссии они называются "Запад", в России - "Щит Союза". В сентябре 2019 года учения "Щит Союза" проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.
По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.
"Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", - сказал Шойгу.
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Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.
Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. "Договорились продолжить её, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года", - пояснил Шойгу.
Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.
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Союзное государствоБезопасностьБелоруссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы БелоруссииРоссия
 
 
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