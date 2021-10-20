https://ria.ru/20211020/ucheniya-1755391820.html

Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году

Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2021

Россия и Белоруссия проведут совместные учения "Щит Союза" в 2023 году

Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения "Щит Союза", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:03

2021-10-20T14:03

2021-10-20T14:03

союзное государство

безопасность

белоруссия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы белоруссии

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения "Щит Союза", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Белоруссии они называются "Запад", в России - "Щит Союза". В сентябре 2019 года учения "Щит Союза" проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами."Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", - сказал Шойгу.Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. "Договорились продолжить её, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года", - пояснил Шойгу.Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html

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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы белоруссии, россия