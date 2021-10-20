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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211020/turizm-1755435968.html
За девять месяцев КЧР посетили около полутора миллионов туристов
За девять месяцев КЧР посетили около полутора миллионов туристов - РИА Новости, 20.10.2021
За девять месяцев КЧР посетили около полутора миллионов туристов
За 9 месяцев 2021 года Карачаево-Черкесия приняла 1,44 миллиона туристов и экскурсантов, что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:33
2021-10-20T16:33
карачаево-черкесская республика
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ЧЕРКЕССК, 20 окт – РИА Новости. За 9 месяцев 2021 года Карачаево-Черкесия приняла 1,44 миллиона туристов и экскурсантов, что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Главы КЧР.Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз, а также Тебердинский государственный природный биосферный заповедник. Также в число часто посещаемых вошел туркомплекс "Медовые водопады" с экстрим-парком.Так, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Архыз" посетили около 750 тысяч человек, курорт Домбай – более 600 тысяч туристов.При постоянном функционировании курортных зон региона эксперты прогнозируют, что турпоток к концу года составит около 1,7 миллиона человек.
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домбай, архыз
16:33 20.10.2021
 

За девять месяцев КЧР посетили около полутора миллионов туристов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧЕРКЕССК, 20 окт – РИА Новости. За 9 месяцев 2021 года Карачаево-Черкесия приняла 1,44 миллиона туристов и экскурсантов, что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Главы КЧР.
Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз, а также Тебердинский государственный природный биосферный заповедник.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:34Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
Также в число часто посещаемых вошел туркомплекс "Медовые водопады" с экстрим-парком.
Так, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Архыз" посетили около 750 тысяч человек, курорт Домбай – более 600 тысяч туристов.
При постоянном функционировании курортных зон региона эксперты прогнозируют, что турпоток к концу года составит около 1,7 миллиона человек.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаДомбайАрхыз
 
 
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