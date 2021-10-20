https://ria.ru/20211020/tsinamdzgvrishvili-1755280844.html

Торгпред РФ: торговое пространство России откроется в Рабате до конца года

Торгпред РФ: торговое пространство России откроется в Рабате до конца года - РИА Новости, 20.10.2021

Торгпред РФ: торговое пространство России откроется в Рабате до конца года

Марокко является одним из важнейших торговых партнеров России среди африканских стран, российские производители активно присутствуют на рынках страны. Каковы... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:00

2021-10-20T10:00

2021-10-20T10:07

экономика

интервью

марокко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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россия

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Марокко является одним из важнейших торговых партнеров России среди африканских стран, российские производители активно присутствуют на рынках страны. Каковы перспективы развития торговых отношений стран, что мешает более активному присутствию российского бизнеса в королевстве, возможно ли производство российской вакцины от коронавируса в Марокко, – об этом и других темах рассказал торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили в интервью корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову.– Каковы показатели товарооборота между Марокко и РФ за 2020 год? По состоянию на октябрь 2021 года можно ли говорить о постепенном восстановлении товарооборота после негативного влияния пандемии коронавируса?– Королевство Марокко остается третьим после Египта и Алжира торговым партнером Российской Федерации среди стран Африканского континента. По данным ФТС России, по итогам прошлого года Марокко стало одной из немногих стран в мире, куда российский экспорт вырос, а не сократился.В I полугодии 2021 года мы увидели еще более уверенную положительную динамику. Экспорт из России в Марокко показал рост почти на 20%. Это лучший показатель среди всех стран Африки. В плюсе оказались также поставки из Марокко. В результате после прошлогоднего падения двусторонний товарооборот вырос на 13% и достиг почти 670 миллионов долларов США. Прогнозируем, что позитивная тенденция сохранится и в ближайшем будущем.– На каком уровне на данный момент объем прямых инвестиций российских компаний в Марокко?– К сожалению, российский бизнес пока неохотно инвестировал в марокканскую экономику. Хотя в последнее время интерес со стороны отечественных компаний существенно возрос.В настоящее время российские экономоператоры ведут активный диалог, в том числе на предмет создания совместных предприятий на территории Королевства в сферах сельского хозяйства, автомобиле- и кораблестроения, здравоохранения, кабельно-проводниковой промышленности.– Какие товары российских производителей представлены в магазинах Королевства, какие пользуются особым спросом?– Номенклатура поставляемой в Марокко российской продукции расширяется. Сегодня это не только традиционные нефтехимия, зерновые и удобрения, но и продукты с добавочной стоимостью – пиломатериалы, автомобили, ветеринарные вакцины, IT-технологии, конечно, продукты питания.Это в первую очередь куриные наггетсы, шоколадные изделия, мед. В продвинутой стадии находится реализация проекта по созданию продовольственных магазинов российских товаров в Марокко. До конца текущего года планируется открытие первого торгового пространства в городе Рабат. Среди представленных товаров будут отечественные крупы, консервы, кондитерские изделия и ряд других продуктов.– Россия на данный момент занимает десятое место в списке основных торговых партнеров Марокко. На ваш взгляд, каковы основные проблемы и препятствия, с которыми сталкиваются российские предприниматели, желающие развивать бизнес в Марокко? Административного характера, налогового, возможно, культурные барьеры...– Хотел бы немного уточнить. Согласно актуальной статистике, Россия занимает восьмое место по объемам поставок продукции в Марокко. Номенклатура российского экспорта, как мы видим, расширяется.Важным фактором, сказывающимся на конкурентоспособности российской продукции при ее ввозе в Марокко, остается отсутствие ввозной таможенной пошлины на продукцию из почти 60 стран мира, включая Европейский Союз, Соединенные Штаты, Турцию, страны Африки, Ближнего и Среднего Востока в соответствии с соглашениями о зоне свободной торговли.В то же время на товары из других государств, в том числе из России, к сожалению, оплата таможенной пошлины обязательна, а ее размер варьируется от 2,5% до 40%.Однако даже высокие пошлины не являются приговором. Сегодня мы часто наблюдаем, что несмотря на существенные тарифные барьеры при экспорте в Марокко, при правильном коммерческом подходе российская продукция имеет высокие шансы на успех. Таких примеров в нашей практике очень много.Кстати, одним из выходов в складывающейся ситуации для российских компаний может как раз стать открытие на территории Марокко совместных производств.Таким компаниям в рамках действующих в Королевстве различных инвестиционных программ предоставляется режим наибольшего благоприятствования.Главным преимуществом для компаний, открывающих производство в Марокко, безусловно, является возможность дальнейшего экспорта произведенной продукции во все страны, имеющие с Королевством соглашения о зоне свободной торговли, в том числе в ЕС.Также хотел бы отметить, что в настоящее время политика Минпромторга Марокко направлена на пересмотр условий существующих соглашений о зоне свободной торговли. Например, в прошлом году было пересмотрено такое соглашение с Турцией, и теперь на большинство товаров турецкие производители обязаны уплачивать до 90% от ставки таможенной пошлины.Мы воспринимаем это как позитивный сигнал для российских экспортеров, поскольку наши компании привыкли работать в условиях жесткой конкуренции на марокканском рынке, в то время как, например, европейские коллеги не имели такого опыта. Последние позитивные для России изменения – это повышение ставки таможенной пошлины на куриные наггетсы для всех стран и упразднение европейской квоты по этому товару, поставившее всех поставщиков в равные конкурентные условия.– Посол РФ в Марокко Валерьян Шуваев сообщил РИА Новости в интервью в 2020 году, что российский холдинг "Volgabus" может начать производство электробусов в Королевстве. На каком этапе находятся переговоры по данному вопросу?– Летом представители холдинга "Волгабас" провели переговоры с руководством Минпромторга Марокко по вопросу реализации проекта создания производства электробусов на территории Королевства. Сейчас идет согласование меморандума о сотрудничестве. При нашем содействии также был подобран потенциальный партнер.К сожалению, в настоящее время переговоры несколько притормозились, что связано в первую очередь с состоявшимися в Королевстве выборами и формированием нового правительства, в том числе сменой руководства Минпромторга Марокко.Вместе с тем, принимая во внимание нацеленность нового правительства Марокко на политику энергетического перехода, уверен, что российский проект в скором времени должен перейти в практическую плоскость.– Центральный банк Российской Федерации и Банк Марокко подписали меморандум о взаимопонимании. Расскажите, какие преимущества дает этот меморандум, каковы перспективы сотрудничества банков?– Исходя из позиции Банка России, заключение меморандума обеспечит возможность взаимодействия финансовых регуляторов двух стран по вопросам денежно-кредитной политики, платежных систем, финансовой инфраструктуры, валютного законодательства, международных расчетов.На практике это означает начало диалога между нашими странами в сфере межбанковского сотрудничества. Мы надеемся, что этот позитивный сигнал будет также воспринят российскими банками в части возможной организации представительств на территории Марокко.Объемы сотрудничества российских компаний с Марокко и странами региона демонстрируют позитивную динамику, а представители бизнеса обеих стран регулярно поднимают вопросы необходимости присутствия российского банковско-финансового сектора в Марокко в целях облегчения участия в государственных тендерах Королевства, а также осуществления импортно-экспортных операций с марокканскими партнерами.– Какие российские производства могут в перспективе начать работу в Королевстве?– В настоящее время локомотивом в сфере организации производств на территории Марокко выступают российские производители автомобильной промышленности. Помимо уже упомянутого Волгабаса, ведется работа по локализации производства грузовиков ПАО "Камаз". Стратегия работы в Африке "Группы ГАЗ" также предусматривает организацию производства. Собственно, в прошлом году с представителями компании мы уже провели соответствующие переговоры с руководством особых экономических зон Марокко.Созданию здесь совместных производств способствует стратегическое положение Марокко и наличие беспошлинного режима торговли со странами Африки и Европы. Кроме того, марокканская сфера автомобилестроения является наиболее развитой на всем африканском континенте. Мало кто знает, что основной позицией марокканского экспорта является не сельское хозяйство, а продукция автомобилестроения. Например, каждый второй автомобиль Рено "Dacia" собран в Марокко.– Заинтересованы ли марокканские власти в поставках российских вакцин от коронавируса или в локализации их производства?– В декабре 2020 года при нашем участии российская вакцина "Спутник V" получила регистрацию Минздрава Марокко для использования на территории страны. В ходе прямых переговоров между РФПИ и марокканскими государственными органами, к сожалению, не удалось достичь согласия по некоторым вопросам. Однако в силу высокой эффективности российской вакцины, марокканская сторона, теперь уже в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации "Спутника V".К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах. Не секрет, что локализация в Марокко – это доступ на рынки сбыта стран субсахарской Африки, в том числе для вакцины против COVID-19.Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать.

https://ria.ru/20201209/med-1588252090.html

https://ria.ru/20211005/perelety-1753184779.html

https://ria.ru/20210910/marokko-1749610517.html

https://ria.ru/20210825/dimpotnosheniya-1747125713.html

https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600605547.html

марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, интервью, марокко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский фонд прямых инвестиций, россия