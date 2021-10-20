https://ria.ru/20211020/testirovanie-1755406020.html

Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус

Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:59

2021-10-20T14:59

2021-10-20T15:12

распространение коронавируса

владимир путин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус."Нужно расширить объемы тестирования. Чтобы своевременно выявлять инфицированных", - сказал он на совещании с членами правительства. Путин отметил, что говорил на эту тему несколько дней назад с главой Роспотребнадзора Анной Поповой."Пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека - он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет, у многих это не проявляется никак в начале болезни, контачит, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать", - сказал президент.Путин подчеркнул, что это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте.

https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html

https://ria.ru/20211018/testirovanie-1754981540.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии