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В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца - РИА Новости, 20.10.2021
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца
Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:27
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происшествия
псков
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Псковской области.На тело новорожденной девочки возле железнодорожных путей в Пскове во вторник наткнулась выгуливавшая собаку женщина."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказано в сообщении.
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псков
псковская область
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происшествия, псков, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:27 20.10.2021 (обновлено: 17:49 20.10.2021)
 
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца

В Пскове у железнодорожных путей нашли тело новорожденной девочки

© Фото : СУСК России по Псковской областиВ Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : СУСК России по Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Псковской области.
На тело новорожденной девочки возле железнодорожных путей в Пскове во вторник наткнулась выгуливавшая собаку женщина.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказано в сообщении.
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ПроисшествияПсковПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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