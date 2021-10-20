https://ria.ru/20211020/telo-1755447838.html

В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца

В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца - РИА Новости, 20.10.2021

В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца

Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:27

2021-10-20T17:27

2021-10-20T17:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Псковской области.На тело новорожденной девочки возле железнодорожных путей в Пскове во вторник наткнулась выгуливавшая собаку женщина."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210819/telo-1746323022.html

псков

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