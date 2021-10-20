https://ria.ru/20211020/telo-1755447838.html
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца - РИА Новости, 20.10.2021
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца
Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:27
2021-10-20T17:27
2021-10-20T17:49
происшествия
псков
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755450918_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_6061ece883826aa84589c28d07db792f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у железнодорожных путей в Пскове, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Псковской области.На тело новорожденной девочки возле железнодорожных путей в Пскове во вторник наткнулась выгуливавшая собаку женщина."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210819/telo-1746323022.html
псков
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755450918_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_a38586295f14bb650984c8ecf319cc6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псков, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:27 20.10.2021 (обновлено: 17:49 20.10.2021)
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело младенца
В Пскове у железнодорожных путей нашли тело новорожденной девочки