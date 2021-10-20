https://ria.ru/20211020/taliby-1755469819.html

Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет

Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет - РИА Новости, 20.10.2021

Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет

Движение "Талибан"* еще не приняло решение об участии во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, которая пройдет в иранской столице Тегеране, заявил РИА... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:06

2021-10-20T19:06

2021-10-20T19:06

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* еще не приняло решение об участии во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, которая пройдет в иранской столице Тегеране, заявил РИА Новости и.о. министра культуры и информации временного правительства Афганистана Хайрулла Хайрхак.В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что 27 октября в Тегеране пройдет встреча глав МИД государств-соседей Афганистана."Мы еще не приняли решение об участии. Еще есть время. Мы еще не приняли решение по поводу того, кто будет участвовать в этой конференции от правительства", - сообщил Хайрхак.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html

тегеран (город)

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в мире, оон, талибан, тегеран (город), афганистан, мид ирана, россия, мохаммад хасан ахунд