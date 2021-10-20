Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет
Талибы заявили, что еще не приняли решение по встрече стран-соседей Афганистана в Тегеране
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставитель движения Талибан* после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* еще не приняло решение об участии во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, которая пройдет в иранской столице Тегеране, заявил РИА Новости и.о. министра культуры и информации временного правительства Афганистана Хайрулла Хайрхак.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что 27 октября в Тегеране пройдет встреча глав МИД государств-соседей Афганистана.
"Мы еще не приняли решение об участии. Еще есть время. Мы еще не приняли решение по поводу того, кто будет участвовать в этой конференции от правительства", - сообщил Хайрхак.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.