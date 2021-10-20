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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/taliby-1755469819.html
Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет
Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет - РИА Новости, 20.10.2021
Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет
Движение "Талибан"* еще не приняло решение об участии во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, которая пройдет в иранской столице Тегеране, заявил РИА... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:06
2021-10-20T19:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
тегеран (город)
афганистан
мид ирана
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* еще не приняло решение об участии во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, которая пройдет в иранской столице Тегеране, заявил РИА Новости и.о. министра культуры и информации временного правительства Афганистана Хайрулла Хайрхак.В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что 27 октября в Тегеране пройдет встреча глав МИД государств-соседей Афганистана."Мы еще не приняли решение об участии. Еще есть время. Мы еще не приняли решение по поводу того, кто будет участвовать в этой конференции от правительства", - сообщил Хайрхак.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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в мире, оон, талибан, тегеран (город), афганистан, мид ирана, россия, мохаммад хасан ахунд
19:06 20.10.2021
 
Талибы заявили, что решения по встрече стран-соседей Афганистана пока нет

Талибы заявили, что еще не приняли решение по встрече стран-соседей Афганистана в Тегеране

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставитель движения Талибан* после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представитель движения Талибан* после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* еще не приняло решение об участии во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, которая пройдет в иранской столице Тегеране, заявил РИА Новости и.о. министра культуры и информации временного правительства Афганистана Хайрулла Хайрхак.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что 27 октября в Тегеране пройдет встреча глав МИД государств-соседей Афганистана.
"Мы еще не приняли решение об участии. Еще есть время. Мы еще не приняли решение по поводу того, кто будет участвовать в этой конференции от правительства", - сообщил Хайрхак.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 18:23Захват власти в Афганистане талибами
Представитель "Талибана"* анонсировал реформы в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанТегеран (город)АфганистанМИД ИранаРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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