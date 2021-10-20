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Талибы заявили, что обсудили развитие экономических связей с Москвой
Талибы заявили, что обсудили развитие экономических связей с Москвой - РИА Новости, 20.10.2021
Талибы заявили, что обсудили развитие экономических связей с Москвой
Делегация талибов обсудила на встречах с российскими официальными лицами развитие экономических связей между Россией и Афганистаном, заявил журналистам... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:39
2021-10-20T18:39
2021-10-20T18:39
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Делегация талибов обсудила на встречах с российскими официальными лицами развитие экономических связей между Россией и Афганистаном, заявил журналистам представитель делегации, которая участвовала в переговорах "московского формата"."У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом, политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана", - сказал он журналистам.В среду в Москве проходит встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
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в мире, афганистан, москва, россия
Талибы заявили, что обсудили развитие экономических связей с Москвой
Талибы заявили, что на встрече в Москве обсудили развитие экономических связей с Россией