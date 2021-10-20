https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html

Сурки Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку раньше обычного

Сурки Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку раньше обычного - РИА Новости, 20.10.2021

Сурки Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку раньше обычного

Сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:28

2021-10-20T08:28

2021-10-20T12:08

москва

московский зоопарк

светлана акулова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/35/1551763500_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_c35cb5a9d3bb60de2e1ff04cdbd9853a.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка."Наши сурки Арчи, Сара и Нагайна традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой", — рассказали агентству его представители.Там пояснили, что по традиции Сара и Нагайна перестали выходить первыми, а Арчи в сентябре еще какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил все в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину. Когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной, отметили в зоопарке."На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава", — объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В пресс-службе зоопарка добавили, что уже с середины августа сурки начали готовить к спячке свою сурчину: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны.Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы — она будет выступать в качестве утеплителя и, если снег подтает, не даст воде просочиться в нору.Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже нуля градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до четырех-восьми. Их дыхание замедляется до двух-четырех вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до пяти-пятнадцати ударов в минуту вместо 88-140, пояснили в пресс-службе учреждения.Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. В пресс-службе добавили, что за период спячки сурки могут потерять больше трети массы своего тела. Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 килограммам, то весной он сокращается до 3-3,25 килограмма.Когда они проснутся, зависит от температуры и темпов таяния снега. Если весна придет рано и он сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если холода затянутся, могут проспать и до мая, хотя, как правило, пробуждение происходит на первой-второй неделе апреля.

https://ria.ru/20211019/chelyabinsk-1755163357.html

https://ria.ru/20211005/tigr-1753180665.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский зоопарк, светлана акулова