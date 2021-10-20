В Новосибирске будут судить наркомана, 48 раз ударившего ножом девушку
В Новосибирске будут судить наркомана, жестоко убившего 17-летнюю девушку
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела местного жителя, который под воздействием наркотиков жестоко убил 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя по обвинению в совершении преступлений... убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 6 марта фигурант дела убил знакомую на квартире по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска. "Употребив наркотическое средство и зная, что у потерпевшей при себе имеются дорогостоящие телефон и ноутбук... он взял на кухне нож и нанес им девушке не менее 48 ударов... а также причинил ей множественные телесные повреждения тупым предметом", - сообщили в следственном управлении.
Со своей стороны, прокуратура Новосибирской области уточняет, что обвиняемый совершил убийство под воздействием мефедрона, целью преступления было получение денег на наркотики. По данным СК, после убийства обвиняемый украл из сумки девушки 300 рублей, а также забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые отнес в ломбард. Воспользовавшись сервисом поиска машин с попутчиками, он уехал в Кемерово, где и был задержан.
"Вину в совершении преступлений он признал частично. Санкция наиболее тяжкого из инкриминированных преступлений… предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд", - сообщили в прокуратуре.
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