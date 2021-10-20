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Тамбовская область
https://ria.ru/20211020/stroitelstvo-1755467851.html
Врио главы Тамбовщины одобрил проект нового здания станции скорой помощи
Врио главы Тамбовщины одобрил проект нового здания станции скорой помощи - РИА Новости, 20.10.2021
Врио главы Тамбовщины одобрил проект нового здания станции скорой помощи
сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:55
2021-10-20T18:55
тамбовская область
строительство
максим егоров
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ТАМБОВ, 20 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поддержал проект строительства нового здания областной станции скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров в среду посетил станцию скорой помощи, осмотрел парк санитарных машин, посетил диспетчерский центр, оценил условия работы медиков."Сейчас станция скорой помощи располагается в двухэтажном здании, построенном еще в 1974 году. Его площадь и планировка не соответствуют современным требованиям. Проект нового здания предусматривает обустройство зон выездных бригад, отдыха, единой диспетчерской службы, центра медицины катастроф и учебного центра", - сказал представитель пресс-службы.Глава региона поддержал предложение о строительстве нового здания.
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строительство, максим егоров
18:55 20.10.2021
 

Врио главы Тамбовщины одобрил проект нового здания станции скорой помощи

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 20 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поддержал проект строительства нового здания областной станции скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Егоров в среду посетил станцию скорой помощи, осмотрел парк санитарных машин, посетил диспетчерский центр, оценил условия работы медиков.
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"Сейчас станция скорой помощи располагается в двухэтажном здании, построенном еще в 1974 году. Его площадь и планировка не соответствуют современным требованиям. Проект нового здания предусматривает обустройство зон выездных бригад, отдыха, единой диспетчерской службы, центра медицины катастроф и учебного центра", - сказал представитель пресс-службы.
Глава региона поддержал предложение о строительстве нового здания.
"Посмотрели технику, познакомились с работой единого диспетчерского центра, - все отлично работает. Но, если говорить о станции скорой помощи, то, конечно же, требуется полная перестройка. Я изучил эскизный проект и дал соответствующие поручения строительному блоку региона: необходимо глубже и тщательнее рассмотреть вопрос, чтобы новое здание было современным и комфортным", - приводит пресс-служба слова Егорова.
 
Тамбовская областьСтроительствоМаксим Егоров
 
 
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