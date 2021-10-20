Врио главы Тамбовщины одобрил проект нового здания станции скорой помощи

"Посмотрели технику, познакомились с работой единого диспетчерского центра, - все отлично работает. Но, если говорить о станции скорой помощи, то, конечно же, требуется полная перестройка. Я изучил эскизный проект и дал соответствующие поручения строительному блоку региона: необходимо глубже и тщательнее рассмотреть вопрос, чтобы новое здание было современным и комфортным", - приводит пресс-служба слова Егорова.